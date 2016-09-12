“寻师热线”助部分读者找到恩师图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济睫毛增长液风靡微信朋友圈武汉第三医院成为武大附属医院上课频繁发呆原来竟是“失神”
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 第13版 教卫
·“寻师热线”助部分读者找到恩师
·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番
·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济
·睫毛增长液风靡微信朋友圈
·武汉第三医院成为武大附属医院
·上课频繁发呆原来竟是“失神”
楚天都市报电子版
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13 教卫 2016.9.12 星期一
定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员陈凌 赖晓玲）昨日，由省教育厅等多家单位联办的第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北赛区复赛，在湖北工业大学举行，记者发现，不少大学生创业团队瞄准粉丝经济。
    湖北大学播音主持专业大四学生乔鹏飞，昨日参赛的项目就是网络主播的孵化养成模式。乔鹏飞介绍，通过设计脚本、拍摄短视频、联合电视台制作节目等方式塑造的网络主播，往往能赢得更高的关注度。目前创业团队每月盈利可达到上万元，在各大直播平台也成功推出了多个知名网络主播。
    据了解，此次“互联网+”大学生创新创业大赛湖北赛区，有635个项目进入复赛，来自34所高校的78个项目进入复赛现场赛。记者发现，除了定制主播，其中还有不少餐饮、购物、交友主题的APP创业项目。大赛评委专家表示，大学生创业项目瞄准粉丝经济，充满创意，但要从粉丝中找到好的盈利模式，并不容易。


   