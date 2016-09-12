查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：米酒穿果冻马甲 零食店里热销 ·餐刀月饼礼盒 难过机场安检 ·武汉第4座奥特莱斯光谷开建 ·广告：双虎涂料全国大招商 ·开奖公告 ·中秋节赏月有点悬 ·中秋节地铁6点开班 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · 图文：米酒穿果冻马甲 零食店里 · 餐刀月饼礼盒 难过机场安检 · 武汉第4座奥特莱斯光谷开建 · 广告：双虎涂料全国大招商 · 开奖公告 · 中秋节赏月有点悬 · 中秋节地铁6点开班 · 新品播报 12 经济 2016.9.12 星期一 餐刀月饼礼盒 难过机场安检 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员杨勋 实习生甘芸）中秋节将至，携带月饼礼盒坐飞机的旅客也渐渐增多。昨日，记者从天河机场安检部门了解到，结合往年的经验，临近中秋时会查获不少月饼“附带品”。其中，月饼礼盒中的金属刀具、红酒等，都不能随身携带，冰淇淋月饼、冰皮月饼等，也都需要办理托运。

昨日，记者在天河机场T2航站楼看到，刚刚打印完登机牌的旅客张女士正在将一套月饼礼盒拆包。“马上要过安检了，我才听旁边的旅客说，月饼礼盒里要是有刀叉，是不让随身带上飞机的。”张女士是第一次坐飞机，月饼是朋友送的，她并不知道月饼盒内还有一套西餐餐具和2把餐刀。由于时间紧迫，来不及托运，张女士只好将礼盒拆开，餐刀丢弃。

天河机场安检部门相关人士告诉记者，往年，多的时候每天能查到10多副随月饼礼盒欲“乘”飞机的金属刀具。同时，红酒月饼礼盒中，红酒是液体必须托运，按照规定，酒类每人每次只可托运1公斤，同时必须包装完好。如果来不及办理托运，可按规定在机场免费暂存30天。

同时，时下流行的冰淇淋月饼和冰皮月饼，容易由固体变为液体，这也不能随身带上飞机，必须严实包装好后托运。携带月饼出国的旅客，还需要留意目的地国家对月饼入境的规定。如含有肉类、蛋类等成分的月饼，存在传播禽流感、口蹄疫及其他检疫性疫病的风险，在很多国家禁止出入境。





