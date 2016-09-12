大冶石匠群体背后的群星效应开高档车住保障房真治不了吗中信银行：集团协同作战带来多个业务新增长点微观点
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 第7版 评论
·大冶石匠群体背后的群星效应
·开高档车住保障房真治不了吗
·中信银行：集团协同作战带来多个业务新增长点
·微观点
楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.12 星期一
微观点
    楚天都市报讯 过去存在一些“定制”和“专供”产品，市场上没有同样的型号，容易借此回避与市场价格的比较，导致采购价格虚高。
    ——2015年全国政府采购规模首次突破2万亿元，近日财政部有关负责人介绍，政府采购产品须是市场可买、价格可比、耗材通用，拒绝“特供”
    社会上对电子竞技的偏见很难短时间内消除，加上就业前景还不明朗，高等职业学校在专业设置上要避免一哄而上。
    ——近日，教育部公布了2016年度的13个增补专业，其中“电子竞技运动与管理”专业包含在内，但对于该专业的发展前景，业内人士建议还需综合考量，理性看待
    博物馆也鼓励观众尽量多地把文物信息带走，带给自己家人、带到朋友圈。
    ——日前，北京故宫博物院院长单霁翔表示，故宫鼓励在不伤害文物的前提下拍照
    这些单位为何敢触犯法律红线？不敢公开的背后是否存在乱花钱的猫腻儿？
    ——财政部最近通报了关于地方预决算公开情况的专项检查结果，点名批评福建、山东、贵州等多省份部分预算单位，未按规定公开部门预决算报告。新华社11日对此发表观点，呼吁对踩预算法红线者要深究


   