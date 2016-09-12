查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·大冶石匠群体背后的群星效应 ·开高档车住保障房真治不了吗 ·中信银行：集团协同作战带来多个业务新增长点 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · 大冶石匠群体背后的群星效应 · 开高档车住保障房真治不了吗 · 中信银行：集团协同作战带来多个 · 微观点 7 评论 2016.9.12 星期一 中信银行：集团协同作战带来多个业务新增长点 楚天都市报讯 今年上半年，中信银行充分发挥中信集团金融与实业并举的独特优势,加强与集团层面的协同合作,竞争能力显著提升,为投融资、信用卡、银行理财和网点建设等多条业务战线带来新的增长点。

借助集团金融全牌照优势，深化与集团金融类子公司在产品、渠道和客户资源上的共享与合作，将银行传统信贷业务延伸至证券、保险、基金、信托、期货、租赁等众多金融服务领域，满足客户多元化的金融需求；另一方面，整合处于行业龙头地位的集团实业类子公司资源，拓展核心实业子公司产业链，从而实现客户资源“1+N”链条上的不断延伸。

中信银行还与中国国际经济咨询有限公司、中信证券、中信环境、中信建设等组成“中信PPP联合体”，对接各省市重点PPP项目100余个，由中信银行主导的中信联合舰队与多个地方政府签署的战略合作协议，计划提供融资金额逾1,000亿元。联合中信出版打造的“云舒馆”网点总数达325家，上半年体验人数超过12万人次。报告期内，中信与信诚人寿联名信用卡累计发卡量5.47万张，累计交易量6.42亿元，同比增长20%。

中信银行表示，未来将以集团利益最大化为宗旨，加强与集团层面的战略协同与业务协同，发挥好协同主体责任，在做通协同系统、做新协同产品、做实协同项目和做好人才协同等方面积极布局，增强一体化服务能力，从而建立长期可持续的发展机制。





