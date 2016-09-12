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评论
2016.9.12 星期一
开高档车住保障房真治不了吗
楚天都市报讯 邓海建
“开着高档车，抽着芙蓉王，住着保障房”，这并非调侃。根据国家审计署的审计，去年我国有5.98万户家庭隐瞒收入、住房等信息通过审核或应退出未退出，违规享受城镇住房保障货币补贴6046.25万元、保障性住房实物配租（售）3.77万套，6544套保障性住房被违规销售或用于单位办公、对外出租经营等。（9月10日《人民日报》）
报道中有廉租房住户这样抱怨：“住保障房的可不一定都是低收入群体。有一个朋友，弄到了三套保障房，自己住一套，两套转租出去。像我这样收入低、又没啥门路的，老老实实排队分到一套保障房，反倒挺不容易。”有钱人住保障房，低收入者反而不大容易等到保障房，这背后的“亲疏冷热”，恐怕不是“看走眼”这么简单。
《2013年城镇保障性安居工程跟踪审计结果》显示，一些地区由于资格审核把关不严等基础工作薄弱，有4.75万户不符合条件家庭违规享受保障性住房；《2014年城镇保障性安居工程跟踪审计结果》显示，有2.06万户不符合保障条件的家庭违规享受。同时，2.34万户不再符合条件的家庭，未按规定及时退出……这样看，一些地方保障房成唐僧肉，可谓“年年审计年年不改”。
这首先说明，审计倘若仅仅是把脉看病，打针吃药的工作不做，保障房配置始终会“病得不轻”；其次，如果仅仅把保障房上的“乱象”定性为违规，那么点到为止地“清退”等工作，恐怕只会让“抽芙蓉王住保障房”等怪局纵容下去。
说到保障房被乱分，我们总怪违法成本低。这恰恰忘了一点：保障房要能被胡乱分出去，除了“骗保”者有心，还得有人为其大开方便之门。就算骗保的人得不到应有的责罚，那么，那些本该肩负把关责任的人，果真能蒙混过关吗？
上个月，湖南新化县住房保障系统腐败窝案被曝光。调查组揪出了该县廉租房里的15只“硕鼠”，追缴违纪资金450多万元，为国家挽回经济损失2000多万元。这些年，保障房领域的窝案、串案被起底的还少吗？因此，除了追究5.98万户家庭违规骗保的行为，更要追问的是，究竟是谁在为骗保的人大开方便之门？
声音
北京房地产法学会副会长高喜善：有关部门宜通过修订制度，对违规人员按刑法有关规定进行处理，而不是简单的罚款了事。
网友“飞飞”：对保障房乱象，应加大对相关监管部门的行政不作为惩处力度，敦促有关部门将工作重心从“建”转到“管”。还可以建立专门的举报奖励经费，用社会监管弥补部门监管的不足。