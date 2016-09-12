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要闻
2016.9.12 星期一
数十年如一日悉心照顾岳父岳母
图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲儿子
楚天都市报讯 图为：用轮椅推着岳母散步，是洪山区卓刀泉街高创家园小区时常可见的风景。每天给岳母擦洗按摩，也是王玉庆每天的必修课。
今年68岁的王玉庆，结婚40年一直和岳父岳母同住。几十年如一日，他将二老照顾得无微不至。如今，岳母已是91岁高龄。近日，王玉庆作为敬老爱亲的典范，被评为“洪山好人”。
楚天都市报记者魏铼摄