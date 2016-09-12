查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉交警为您解读江城信号灯 ·图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲儿子 ·“寻师热线”已助部分读者找到恩师 ·江城私人健身教练有点火 ·多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬 ·《长江经济带发展规划纲要》印发 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第7版 : 评论 · 武汉交警为您解读江城信号灯 · 图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲 · “寻师热线”已助部分读者找到恩 · 江城私人健身教练有点火 · 多云加上阵雨天 中秋赏月有点悬 · 《长江经济带发展规划纲要》印发 · 广告 1 要闻 2016.9.12 星期一 数十年如一日悉心照顾岳父岳母 图文：街坊邻里齐夸赞女婿堪比亲儿子 楚天都市报讯 图为：用轮椅推着岳母散步，是洪山区卓刀泉街高创家园小区时常可见的风景。每天给岳母擦洗按摩，也是王玉庆每天的必修课。

今年68岁的王玉庆，结婚40年一直和岳父岳母同住。几十年如一日，他将二老照顾得无微不至。如今，岳母已是91岁高龄。近日，王玉庆作为敬老爱亲的典范，被评为“洪山好人”。

楚天都市报记者魏铼摄





