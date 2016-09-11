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第13版 时事
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中国高铁运营里程突破2万公里
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天津市长黄兴国接受组织调查
13
时事
2016.9.11 星期日
郑徐高铁开通
中国高铁运营里程突破2万公里
楚天都市报讯 据新华社电随着10日6时31分G1908次高铁列车从郑州东站发出，郑（州）徐（州）高铁正式开通运营，同时标志着中国高铁运营里程突破2万公里。
新开通的郑徐高铁自河南省郑州市起，经开封、商丘，安徽省砀山、萧县，至江苏省徐州市，设计最高时速350公里，初期运行时速300公里。运营后，从郑州到徐州行程缩短到1.5小时左右，郑州到上海行程缩短至4小时左右。
中国铁路总公司运输局营运部副主任黄欣说，郑徐高铁与已运营的郑西、西宝、兰新高铁和在建的宝兰高铁，构成了新的高标准、大能力欧亚大陆桥运输通道，并连通已运营的京沪、京广等高铁，使中国高速铁路网进一步完善，大大缩短西部地区与中东部地区的时空距离。
高铁发展初期，曾经引人关注的安全话题如今已不再是热点。至今年7月11日，中国高铁累计安全运送旅客突破50亿人次。中国不仅是高铁里程最长的国家，而且高铁的安全运输规模也是世界上最大的。