查看本版大图 上一版 版面概览 第13版 时事 ·图文：台籍司机酒后泼洒汽油烧车 ·图文：美国纪念9·11事件15周年 ·全力协助家属处理相关事务 ·链接 ·中国高铁运营里程突破2万公里 ·天津市长黄兴国接受组织调查 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：台籍司机酒后泼洒汽油烧车 · 图文：美国纪念9·11事件15 · 全力协助家属处理相关事务 · 链接 · 中国高铁运营里程突破2万公里 · 天津市长黄兴国接受组织调查 13 时事 2016.9.11 星期日 郑徐高铁开通 中国高铁运营里程突破2万公里 楚天都市报讯 据新华社电随着10日6时31分G1908次高铁列车从郑州东站发出，郑（州）徐（州）高铁正式开通运营，同时标志着中国高铁运营里程突破2万公里。

新开通的郑徐高铁自河南省郑州市起，经开封、商丘，安徽省砀山、萧县，至江苏省徐州市，设计最高时速350公里，初期运行时速300公里。运营后，从郑州到徐州行程缩短到1.5小时左右，郑州到上海行程缩短至4小时左右。

中国铁路总公司运输局营运部副主任黄欣说，郑徐高铁与已运营的郑西、西宝、兰新高铁和在建的宝兰高铁，构成了新的高标准、大能力欧亚大陆桥运输通道，并连通已运营的京沪、京广等高铁，使中国高速铁路网进一步完善，大大缩短西部地区与中东部地区的时空距离。

高铁发展初期，曾经引人关注的安全话题如今已不再是热点。至今年7月11日，中国高铁累计安全运送旅客突破50亿人次。中国不仅是高铁里程最长的国家，而且高铁的安全运输规模也是世界上最大的。





