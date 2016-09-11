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第13版 时事
·图文：台籍司机酒后泼洒汽油烧车
·图文：美国纪念9·11事件15周年
·全力协助家属处理相关事务
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·中国高铁运营里程突破2万公里
·天津市长黄兴国接受组织调查
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图文：台籍司机酒后泼洒汽油烧车
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全力协助家属处理相关事务
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中国高铁运营里程突破2万公里
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天津市长黄兴国接受组织调查
13
时事
2016.9.11 星期日
国台办发言人：
全力协助家属处理相关事务
楚天都市报讯 据新华社电10日下午，台湾有关方面公布了“7·19”火烧游览车事件的调查结果。国台办发言人表示，我们对这起蓄意制造的恶性刑事案件表示强烈谴责，对这种丧尽天良、泯灭人性的行为表示强烈愤慨。
国台办发言人指出，“7·19”事件发生以来，我们已多次表明对此起事件处理的态度，要求台湾有关方面彻查事故原因和责任。这起恶性事件以及岛内出现的一些伤害两岸同胞感情的言行，对大陆游客赴台旅游造成了严重影响。国台办发言人表示，下一步，大陆有关方面将继续敦促台方处理好理赔等后续事宜，并将全力协助家属处理相关事务。