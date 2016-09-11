查看本版大图 上一版 版面概览 第13版 时事 ·图文：台籍司机酒后泼洒汽油烧车 ·图文：美国纪念9·11事件15周年 ·全力协助家属处理相关事务 ·链接 ·中国高铁运营里程突破2万公里 ·天津市长黄兴国接受组织调查 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：台籍司机酒后泼洒汽油烧车 · 图文：美国纪念9·11事件15 · 全力协助家属处理相关事务 · 链接 · 中国高铁运营里程突破2万公里 · 天津市长黄兴国接受组织调查 13 时事 2016.9.11 星期日 国台办发言人： 全力协助家属处理相关事务 楚天都市报讯 据新华社电10日下午，台湾有关方面公布了“7·19”火烧游览车事件的调查结果。国台办发言人表示，我们对这起蓄意制造的恶性刑事案件表示强烈谴责，对这种丧尽天良、泯灭人性的行为表示强烈愤慨。

国台办发言人指出，“7·19”事件发生以来，我们已多次表明对此起事件处理的态度，要求台湾有关方面彻查事故原因和责任。这起恶性事件以及岛内出现的一些伤害两岸同胞感情的言行，对大陆游客赴台旅游造成了严重影响。国台办发言人表示，下一步，大陆有关方面将继续敦促台方处理好理赔等后续事宜，并将全力协助家属处理相关事务。





