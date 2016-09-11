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据新华社电“9·11”恐怖袭击事件15周年来临之际，美国各地纷纷举行活动，悼念遇难者，反思15年来美国反恐得与失。

美国总统奥巴马9日宣布，今年9月9日至11日为全国祈念日，呼吁民众以祈祷、默哀、鸣钟、烛光守夜、参观纪念碑馆等形式追思“9·11”事件遇难者。

9日，在首都华盛顿，美国国会众议员在众议院外举行简短仪式，悼念“9·11”事件遇难者。当天，美国国防部在五角大楼中央庭院也举行了纪念活动。11日，五角大楼“9·11”纪念园还将举行另一场纪念活动，总统奥巴马、国防部长卡特、美军参谋长联席会议主席邓福德届时都将出席，为遇难者默哀并敬献花圈。

在纽约，9日，在风笛手和鼓手引领下，纽约市警察身穿警服列队行进，在曼哈顿殉职警察纪念碑下举行仪式，悼念在“9·11”事件中殉职的警察。这是纽约市警察局自“9·11”事件以来首次举行游行活动。11日，在纽约“9·11”纪念广场，还将举行一年一度的“念名”悼念——默哀并逐一念出近3000名遇难者的名字。民主党总统候选人、前纽约州联邦参议员希拉里·克林顿将出席这一仪式。她和共和党总统候选人唐纳德·特朗普都表示将在这一天暂停竞选造势活动。纪念仪式结束后，“9·11”纪念广场将开放至午夜以供民众凭吊。

此外，11日，西点军校学员将在华尔街附近举办音乐会，演奏15首一分钟短曲。“9·11”国家纪念博物馆也将首次举办艺术展纪念“9·11”事件15周年，展品包括绘画、雕塑、视频等，参展13名艺术家或曾在袭击事件中失去亲人或朋友，或曾亲眼目睹纽约世界贸易中心（双塔）被撞倒塌。

近来，一些美国机构、媒体也就“9·11”事件15周年来美国反恐得失展开反思。

美国“9·11”事件调查委员会联合主席之一托马斯·基恩近日表示，美国虽未再次遭遇“9·11”事件这样重大的恐怖袭击，但小型恐袭不断发生，在遏制极端思想方面几无收获，而世界安全形势比“9·11”事件发生时更加危险。

皮尤研究中心近日发布民调显示，40％的美国人认为，和15年前相比，恐怖分子有更强大的能力对美国发动袭击，这一比例创14年来这项民调的新高。调查还发现，选民看法具有明显党派倾向：58％的共和党选民认为恐怖分子愈发强大，而持这一看法的民主党选民只占31％。

2001年9月11日，美国航空公司和美国联合航空公司各两架客机遭到恐怖分子劫持，其中两架分别撞毁纽约世界贸易中心一号楼和二号楼，一架撞塌五角大楼部分楼体，一架坠毁。这一系列恐怖袭击导致近3000人死亡，并造成数千亿美元经济损失。

事发后，美国小布什政府认定藏匿在阿富汗并受塔利班庇护的“基地”组织头目本·拉登为事件头号嫌疑人，并决定发动“反恐战争”。同年10月7日，美国对阿富汗实施大规模军事打击。





