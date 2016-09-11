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据新华社电 台湾桃园地检署10日公布大陆旅行团严重车祸侦查结果，台籍司机苏明成酒后驾车、泼洒汽油、放火自杀，并烧死车内其他乘客和导游。因苏明成已死亡，所涉酒后驾车、放火、杀人等罪嫌，不起诉处分。

由于案件性质由“意外”变成“他杀”，大陆遇难者家属可委托台湾代理人处理民事赔偿事宜。

桃园地检署当日下午召开该案件侦查终结记者会。地检署襄阅主任检察官王以文作上述表示。

王以文说，7月19日12时53分至12时56分，苏明成驶经2号高速公路西向8至4.2公里间，将置于驾驶舱导游座后方的2瓶92无铅汽油，泼洒在驾驶舱的驾驶座、导游座及近前侧门地板附近，再持打火机点火引燃驾驶舱，因苏某烈焰着身，失能而无法驾驶。车辆由外侧车道顺势向内侧车道滑行，先是擦撞内侧护栏，再失控往外侧车道滑行，并在撞击外侧护栏后停止前行。驾驶舱火势往后蔓延，但因右后车门遭外侧护栏挡住，仅能开启约15厘米，左后方安全门也无法顺利开启，导致车内人员逃生不及，全部罹难。

王以文表示，未发现游览车内有行车记录器影像及云端影碟设备，该车虽配备车内监视系统及行车记录器，但没有存储影像功能，且未上传影像到公司。

检方表示，该车出入口、安全门及紧急逃生口共5处，游览车系斜向撞穿高速公路护栏，导致左前侧及右后侧的出入口遭护栏阻挡无法开启；右前门变形损坏，左后安全门及车顶逃生口未开启，故无人能自车内逃生。

王以文说，为夜间防盗，该车安全门已加装防盗锁、金属弯勾、防误触玻璃装置及铁链。检查发现，防误触玻璃装置并未被开启，显见事发当时无人正确开启安全门。由于施救时遭受破坏，安全门能否自外开启无法勘验，防盗锁有无上锁也无法判定。

检方表示，苏明成平日有饮酒及吸烟习惯，少与导游、领队互动，此次也如此。乘客上车后，导游并未对其实施酒测。导游与乘客在发车前并未发现苏某饮酒。

根据检方侦查，苏明成曾因不满导游称陆籍旅客为“大哥大姐”，酒后与导游发生推挤，因酒后伤害导游案件被判处拘役25日。另因酒后性侵害案件，被判处有期徒刑5年，赔偿新台币90万元，因苏明成提起上诉，尚未最终判处和收押。7月17日至19日家人曾密集与苏明成通话，劝导其放弃轻生念头。19日案件发生后，其亲人在不知情的情况下，把讨论苏明成可能轻生导致案件的内容录了下来。检方在勘验苏明成家人语音信箱录音档时，发现上述内容。

王以文回答记者提问时表示，此案件中遇难台籍导游的妻子曾表示要提告，所以如果她对案件处理结果不服，可以在7日内经原检察官向台湾高等法院检察署检察长声请再议。而大陆遇难者家属来台时未对案件提告，即使对案件侦查结果有疑问，也无法声请再议。至于民事赔偿部分，因为案件并非一开始以为的“意外”，而是“他杀”，大陆遇难者家属可以委托台湾代理人处理相关事宜。





