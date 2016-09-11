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楚天都市报电子版
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10 文娱 2016.9.11 星期日
图文：国际漆艺三年展带你穿越七千年
    楚天都市报讯 图为：漆艺雕塑《海》

    楚天都市报讯（记者徐颖通讯员符坚曾静）前日，第三届湖北国际漆艺三年展在省美术馆开幕，来自中国、日本、韩国、法国、德国、西班牙、美国、越南8个国家100多位艺术家的漆艺作品，与观众相见。
    考古发现早在七千年的河姆渡新石器时代，就有了漆器。湖北出土的漆器尤其多，战国、秦、汉时期，漆器艺术已取得辉煌成就。
    此次，湖北美术馆与省博物馆联手举办第三届湖北国际漆艺三年展，参展者不乏漆艺方面的大家，如中国的乔十光、韩国的金圣洙、日本的田中信行等。其中，来自中国艺术家未明的《戏说经典》系列、吴淑芳的《痕定》系列、方来东的《春华秋实》系列，来自日本艺术家增村真实子的漆艺雕塑《海》、来自韩国艺术家金雪的《夹纻脱胎漆花器》等，极富创意，让观众眼前一亮。
    展览着眼于“时间”的概念，以“大漆世界：时序”为主题，除了展览现代漆艺作品外，还展出了部分省博物馆的古漆器藏品，专门设置了“远近——秦与西汉日用漆器特展”。
    展出现场还特别布置了漆艺交流体验区，布置以大漆制作的古琴、食器、茶器、香器、首饰等，呈现了一个真实存在的漆空间，以公众的视觉、触觉、嗅觉、功能性等多方面的切身感受，来认识漆文化。
    本次展览将持续到10月9日，观众可免费参观。


   