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 第10版 文娱
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楚天都市报电子版
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10 文娱 2016.9.11 星期日
纪念红军长征胜利80周年
我省书画诗文名家赴革命老区红安采风
    楚天都市报讯 （通讯员杨念）昨日，为纪念红军长征胜利80周年，湖北省大型企业精神文明建设研究会、湖北省书画家协会、红安海峡国际石材产业城、《今日湖北》杂志社联合组织一批我省书画、摄影、诗文名家赴老区红安采风。艺术家们满怀激情地重走红军路，瞻仰红色遗址，参观红安海峡国际石材产业城、红安海峡生态园、红安县新型技术产业园，深受革命传统教育，被老区一日千里的发展所感染，纷纷挥毫泼墨，吟诗作对，用一幅幅包含深情的书画作品来讴歌、颂扬老区红安的新变化、新气象、新成就，并将全部书画作品捐给了当地。


   