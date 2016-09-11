查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·图文：Angelababy在汉紧身裙亮相破怀孕传闻 ·图文：“一篇作文而已” ·图文：范冰冰演农妇这招成功了 ·我省书画诗文名家赴革命老区红安采风 ·图文：国际漆艺三年展带你穿越七千年 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：Angelababy在汉 · 图文：“一篇作文而已” · 图文：范冰冰演农妇这招成功了 · 我省书画诗文名家赴革命老区红安 · 图文：国际漆艺三年展带你穿越七 10 文娱 2016.9.11 星期日 纪念红军长征胜利80周年 我省书画诗文名家赴革命老区红安采风 楚天都市报讯 （通讯员杨念）昨日，为纪念红军长征胜利80周年，湖北省大型企业精神文明建设研究会、湖北省书画家协会、红安海峡国际石材产业城、《今日湖北》杂志社联合组织一批我省书画、摄影、诗文名家赴老区红安采风。艺术家们满怀激情地重走红军路，瞻仰红色遗址，参观红安海峡国际石材产业城、红安海峡生态园、红安县新型技术产业园，深受革命传统教育，被老区一日千里的发展所感染，纷纷挥毫泼墨，吟诗作对，用一幅幅包含深情的书画作品来讴歌、颂扬老区红安的新变化、新气象、新成就，并将全部书画作品捐给了当地。





