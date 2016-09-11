查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·图文：Angelababy在汉紧身裙亮相破怀孕传闻 ·图文：“一篇作文而已” ·图文：范冰冰演农妇这招成功了 ·我省书画诗文名家赴革命老区红安采风 ·图文：国际漆艺三年展带你穿越七千年 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：Angelababy在汉 · 图文：“一篇作文而已” · 图文：范冰冰演农妇这招成功了 · 我省书画诗文名家赴革命老区红安 · 图文：国际漆艺三年展带你穿越七 10 文娱 2016.9.11 星期日 《我不是潘金莲》多伦多首映 图文：范冰冰演农妇这招成功了 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）当地时间8日晚，冯小刚新片《我不是潘金莲》在第41届多伦多国际电影节全球首映，这部“圆形电影”终于露出真容。《我不是潘金莲》此次入围的是特别展映单元，不涉及参赛，只用放映和卖片。据了解，国内外影评人给影片的打分中等偏上，冯氏幽默也让外国观众全场乐呵呵。

最让冯小刚引以为傲的圆形镜头（该片有三分之二的画面为圆形），观众们的评价还不错。据悉，影片采用不同的画面形状来搭配不同的故事背景，颇具匠心。此外，画面中中国风的演绎也很惊艳，获得不少国外影评人的称赞。据提前看片的中国影评人也认为，该片的摄影和美术水准不俗，让人想起美国导演韦斯·安德森的《布达佩斯大饭店》。

至于范冰冰首度扮丑演出，影评人和媒体也给出了较好的评价。也有人表示，即便是涂黑脸、穿破衣，范冰冰的美艳指数依然很高。

冯小刚则在多伦多接受采访时认为，自己起用范冰冰这招成功了，“打个比方说，徐帆也能演李雪莲这个角色，但是超不出观众的想象。如果换成范冰冰，那么大家会好奇。昨天观众的反应说明——成了。对演员、对观众，大家都是惊喜。”

冯小刚还透露，《我不是潘金莲》的海外版权销售非常火爆，截至目前已经卖了700万美元，有望冲击1000万美元。





