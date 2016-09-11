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 第10版 文娱
·图文：Angelababy在汉紧身裙亮相破怀孕传闻
·图文：“一篇作文而已”
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楚天都市报电子版
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10 文娱 2016.9.11 星期日
郭德纲回应曹云金炮轰
图文：“一篇作文而已”
    楚天都市报讯 曹云金发长篇文章，历数郭德纲数宗罪。昨日郭德纲在节目发布会现场首度回应此事，他说：“对我来说没大事儿。一篇作文就改变人生观？那我给你整本《故事会》你还不得飞起来。”随后他说，“我奶奶活到98岁去世，因为天大的事儿都不往心里去，我要是心窄活不到今天。”
    郭德纲还表示，最近事情太多了，根本顾不上来这事（曹云金炮轰）。他称自己有强迫症，喜欢把手头上的事办完了再办别的，“你们看热闹再等等！”新浪


   