查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·图文：Angelababy在汉紧身裙亮相破怀孕传闻 ·图文：“一篇作文而已” ·图文：范冰冰演农妇这招成功了 ·我省书画诗文名家赴革命老区红安采风 ·图文：国际漆艺三年展带你穿越七千年 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：Angelababy在汉 · 图文：“一篇作文而已” · 图文：范冰冰演农妇这招成功了 · 我省书画诗文名家赴革命老区红安 · 图文：国际漆艺三年展带你穿越七 10 文娱 2016.9.11 星期日 郭德纲回应曹云金炮轰 图文：“一篇作文而已” 楚天都市报讯 曹云金发长篇文章，历数郭德纲数宗罪。昨日郭德纲在节目发布会现场首度回应此事，他说：“对我来说没大事儿。一篇作文就改变人生观？那我给你整本《故事会》你还不得飞起来。”随后他说，“我奶奶活到98岁去世，因为天大的事儿都不往心里去，我要是心窄活不到今天。”

郭德纲还表示，最近事情太多了，根本顾不上来这事（曹云金炮轰）。他称自己有强迫症，喜欢把手头上的事办完了再办别的，“你们看热闹再等等！”新浪





