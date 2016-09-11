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 第10版 文娱
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楚天都市报电子版
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10 文娱 2016.9.11 星期日
图文：Angelababy在汉紧身裙亮相破怀孕传闻
    楚天都市报讯 楚天都市报记者李辉摄

    楚天都市报讯（记者张聪）因为一件“略显胖”的衣服，9日亮相一个慈善活动的Angelababy，被着急的网友质疑“怀孕”。然而仅一天之后，她就用一条红色紧身裙，在武汉打破了传言。
    “惹了麻烦”的衣服，是Angelababy9日晚穿的一件浅粉色礼服。当晚，她和黄晓明携手亮相，吸引眼球无数。从去年10月结婚至今已有大半年，“准备时间”也相当充分，难怪习惯于“催完婚就催产”的网友会摩拳擦掌，通过“腰身变粗”“手臂变粗”“胸部变丰满”等细节，以及疑似小腹微凸的侧面照片，判断黄晓明要做爸爸了。甚至有网友斩钉截铁赌咒发誓：“她没怀孕我就吃键盘！”
    可能这位网友真的要把键盘当晚餐了。昨日，Angelababy飞到武汉，参加世贸广场某品牌的推广活动。楚天都市报记者现场见证，大概是为了回应传言，Baby脚踩“恨天高”，身穿红色紧身裙，腰部盈盈一握——几无孕相，至少不是网友所猜测的“怀了3个月”。
    Angelababy虽然没有接受在场媒体的采访，但她也通过工作人员回应，“没怀孕，是衣服显的”，“有了喜事他们（baby和黄晓明）会亲自通知大家。”


 