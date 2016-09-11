图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”两居室最好卖 一居室租客多图文：湖泊水位下降 或对水质不利金秋滋补时教你烹饪美味牛肉家电卖场周末开打价格战省客长途汽车站统一使用96513热线乘客呼吁定制公交延长线路调整时间开奖公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
楚天都市报电子版
----  
 
8 经济 2016.9.11 星期日
乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
    楚天都市报讯 楚天都市报讯 （记者黄永进通讯员苏丽曼）武汉定制公交上线一年，3万余人次乘坐。日前，有乘客反映，希望部分定制公交线路能够延长。
    家住汉口二七的黎先生表示，他在光谷金融港上班，乘坐百步亭到软件园的定制公交线路，每天只要20元，比开车省很多。但该线路只到光谷软件园，他希望将终点延长三站到金融港，并将收班时间延至下午6时10分。
    武汉市公交集团家家梦公司相关负责人表示，一年来，共有33835人次乘坐定制公交。欢迎乘客提出合理需求，公交集团将适时调整。


   