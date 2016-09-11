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第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
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图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”
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两居室最好卖 一居室租客多
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图文：湖泊水位下降 或对水质不
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金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
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家电卖场周末开打价格战
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省客长途汽车站统一使用9651
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乘客呼吁定制公交延长线路调整时
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开奖公告
8
经济
2016.9.11 星期日
乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
楚天都市报讯 楚天都市报讯 （记者黄永进通讯员苏丽曼）武汉定制公交上线一年，3万余人次乘坐。日前，有乘客反映，希望部分定制公交线路能够延长。
家住汉口二七的黎先生表示，他在光谷金融港上班，乘坐百步亭到软件园的定制公交线路，每天只要20元，比开车省很多。但该线路只到光谷软件园，他希望将终点延长三站到金融港，并将收班时间延至下午6时10分。
武汉市公交集团家家梦公司相关负责人表示，一年来，共有33835人次乘坐定制公交。欢迎乘客提出合理需求，公交集团将适时调整。