查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家” ·两居室最好卖 一居室租客多 ·图文：湖泊水位下降 或对水质不利 ·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 ·家电卖场周末开打价格战 ·省客长途汽车站统一使用96513热线 ·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：第三届麦当劳“为爱麦跑” · 两居室最好卖 一居室租客多 · 图文：湖泊水位下降 或对水质不 · 金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 · 家电卖场周末开打价格战 · 省客长途汽车站统一使用9651 · 乘客呼吁定制公交延长线路调整时 · 开奖公告 8 经济 2016.9.11 星期日 乘客呼吁定制公交延长线路调整时间 楚天都市报讯 楚天都市报讯 （记者黄永进通讯员苏丽曼）武汉定制公交上线一年，3万余人次乘坐。日前，有乘客反映，希望部分定制公交线路能够延长。

家住汉口二七的黎先生表示，他在光谷金融港上班，乘坐百步亭到软件园的定制公交线路，每天只要20元，比开车省很多。但该线路只到光谷软件园，他希望将终点延长三站到金融港，并将收班时间延至下午6时10分。

武汉市公交集团家家梦公司相关负责人表示，一年来，共有33835人次乘坐定制公交。欢迎乘客提出合理需求，公交集团将适时调整。





