查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家” ·两居室最好卖 一居室租客多 ·图文：湖泊水位下降 或对水质不利 ·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 ·家电卖场周末开打价格战 ·省客长途汽车站统一使用96513热线 ·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：第三届麦当劳“为爱麦跑” · 两居室最好卖 一居室租客多 · 图文：湖泊水位下降 或对水质不 · 金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 · 家电卖场周末开打价格战 · 省客长途汽车站统一使用9651 · 乘客呼吁定制公交延长线路调整时 · 开奖公告 8 经济 2016.9.11 星期日 省客长途汽车站统一使用96513热线 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云）今后，在汉买长途汽车票，或在长途车站门口遇到拉客“兔子”，就拨96513客服热线。省客集团昨日还宣布，傅家坡、宏基、金家墩、新荣等客运站将统一使用“小红帽”服务品牌，统一服务标准。

省客集团介绍，96513客服热线今后将由“小红帽”服务班负责接听，并取消各客运站原有投诉咨询电话。省客集团相关负责人称，“小红帽”不仅是在售票大厅帮老人买车票、给孕妇递茶水等，旅客们在车站外边遇到拉客宰客等坑蒙欺诈的现象，都可及时拨打96513，或直接找“小红帽”。





