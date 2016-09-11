查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文娱
第13版 : 时事
第6版 : 评论
第8版 : 经济
·
图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”
·
两居室最好卖 一居室租客多
·
图文：湖泊水位下降 或对水质不
·
金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·
家电卖场周末开打价格战
·
省客长途汽车站统一使用9651
·
乘客呼吁定制公交延长线路调整时
·
开奖公告
8
经济
2016.9.11 星期日
省客长途汽车站统一使用96513热线
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云）今后，在汉买长途汽车票，或在长途车站门口遇到拉客“兔子”，就拨96513客服热线。省客集团昨日还宣布，傅家坡、宏基、金家墩、新荣等客运站将统一使用“小红帽”服务品牌，统一服务标准。
省客集团介绍，96513客服热线今后将由“小红帽”服务班负责接听，并取消各客运站原有投诉咨询电话。省客集团相关负责人称，“小红帽”不仅是在售票大厅帮老人买车票、给孕妇递茶水等，旅客们在车站外边遇到拉客宰客等坑蒙欺诈的现象，都可及时拨打96513，或直接找“小红帽”。