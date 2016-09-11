图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”两居室最好卖 一居室租客多图文：湖泊水位下降 或对水质不利金秋滋补时教你烹饪美味牛肉家电卖场周末开打价格战省客长途汽车站统一使用96513热线乘客呼吁定制公交延长线路调整时间开奖公告
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 第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.11 星期日
省客长途汽车站统一使用96513热线
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云）今后，在汉买长途汽车票，或在长途车站门口遇到拉客“兔子”，就拨96513客服热线。省客集团昨日还宣布，傅家坡、宏基、金家墩、新荣等客运站将统一使用“小红帽”服务品牌，统一服务标准。
    省客集团介绍，96513客服热线今后将由“小红帽”服务班负责接听，并取消各客运站原有投诉咨询电话。省客集团相关负责人称，“小红帽”不仅是在售票大厅帮老人买车票、给孕妇递茶水等，旅客们在车站外边遇到拉客宰客等坑蒙欺诈的现象，都可及时拨打96513，或直接找“小红帽”。


   