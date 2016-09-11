查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家” ·两居室最好卖 一居室租客多 ·图文：湖泊水位下降 或对水质不利 ·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 ·家电卖场周末开打价格战 ·省客长途汽车站统一使用96513热线 ·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：第三届麦当劳“为爱麦跑” · 两居室最好卖 一居室租客多 · 图文：湖泊水位下降 或对水质不 · 金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 · 家电卖场周末开打价格战 · 省客长途汽车站统一使用9651 · 乘客呼吁定制公交延长线路调整时 · 开奖公告 8 经济 2016.9.11 星期日 赶在装修旺季抢市场 家电卖场周末开打价格战 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲）装修旺季来临，这个周末，武汉几大家电卖场掀起价格战，不少款型直接与电商平台比价。

昨日，在宝丰路国美电器卖场内，电视、冰洗等专区促销广告显示，夏普60吋4K智能电视5399元，海尔575升对开门风冷冰箱2999元，很多家电都比平常便宜不少。该店导购还表示，可以和京东等电商比价。据悉，本周末武汉几大家电卖场都开始了下半年力度最大的价格战。工贸家电的金秋家电购物节，美菱218升三门冰箱1188元；苏宁易购则启动了湖北区域50多家门店旧手机以旧换新活动。

下半年装修旺季来临，打算购买家电的市民，现在出手十分划算。据武汉国美人士介绍，这次实体店通过批量采购的方式拉低价格与电商竞争，有些爆款商品甚至是倒贴毛利。武汉工贸家电人士也表示，实体店如果做到价格比电商低，再加上体验式购物的优势，就能吸引顾客回流。





