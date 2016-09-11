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第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
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第8版 : 经济
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图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”
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两居室最好卖 一居室租客多
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图文：湖泊水位下降 或对水质不
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金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
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家电卖场周末开打价格战
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省客长途汽车站统一使用9651
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乘客呼吁定制公交延长线路调整时
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开奖公告
8
经济
2016.9.11 星期日
赶在装修旺季抢市场
家电卖场周末开打价格战
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲）装修旺季来临，这个周末，武汉几大家电卖场掀起价格战，不少款型直接与电商平台比价。
昨日，在宝丰路国美电器卖场内，电视、冰洗等专区促销广告显示，夏普60吋4K智能电视5399元，海尔575升对开门风冷冰箱2999元，很多家电都比平常便宜不少。该店导购还表示，可以和京东等电商比价。据悉，本周末武汉几大家电卖场都开始了下半年力度最大的价格战。工贸家电的金秋家电购物节，美菱218升三门冰箱1188元；苏宁易购则启动了湖北区域50多家门店旧手机以旧换新活动。
下半年装修旺季来临，打算购买家电的市民，现在出手十分划算。据武汉国美人士介绍，这次实体店通过批量采购的方式拉低价格与电商竞争，有些爆款商品甚至是倒贴毛利。武汉工贸家电人士也表示，实体店如果做到价格比电商低，再加上体验式购物的优势，就能吸引顾客回流。