图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”两居室最好卖 一居室租客多图文：湖泊水位下降 或对水质不利金秋滋补时教你烹饪美味牛肉家电卖场周末开打价格战省客长途汽车站统一使用96513热线乘客呼吁定制公交延长线路调整时间开奖公告
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 第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.11 星期日
赶在装修旺季抢市场
家电卖场周末开打价格战
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲）装修旺季来临，这个周末，武汉几大家电卖场掀起价格战，不少款型直接与电商平台比价。
    昨日，在宝丰路国美电器卖场内，电视、冰洗等专区促销广告显示，夏普60吋4K智能电视5399元，海尔575升对开门风冷冰箱2999元，很多家电都比平常便宜不少。该店导购还表示，可以和京东等电商比价。据悉，本周末武汉几大家电卖场都开始了下半年力度最大的价格战。工贸家电的金秋家电购物节，美菱218升三门冰箱1188元；苏宁易购则启动了湖北区域50多家门店旧手机以旧换新活动。
    下半年装修旺季来临，打算购买家电的市民，现在出手十分划算。据武汉国美人士介绍，这次实体店通过批量采购的方式拉低价格与电商竞争，有些爆款商品甚至是倒贴毛利。武汉工贸家电人士也表示，实体店如果做到价格比电商低，再加上体验式购物的优势，就能吸引顾客回流。


   