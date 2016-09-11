查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家” ·两居室最好卖 一居室租客多 ·图文：湖泊水位下降 或对水质不利 ·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 ·家电卖场周末开打价格战 ·省客长途汽车站统一使用96513热线 ·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：第三届麦当劳“为爱麦跑” · 两居室最好卖 一居室租客多 · 图文：湖泊水位下降 或对水质不 · 金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 · 家电卖场周末开打价格战 · 省客长途汽车站统一使用9651 · 乘客呼吁定制公交延长线路调整时 · 开奖公告 8 经济 2016.9.11 星期日 太太学堂开启“行走的美食课堂” 金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高珊）楚天都市报“太太学堂”近期推出的“美学茶修”、“朗诵与表达”、CETTIC香道师等培训班，让数百位女性得到身心的滋养与品位的提升。即日起，“行走的美食课堂”也将与江城的女性朋友们见面，走访武汉各大星级酒店，体验美食学做佳肴，你准备好了吗？

秀外慧中的好太太怎么能少得了精湛的厨艺？每天能吃到美味，是生活情调，更是一家人幸福的起点。太太学堂“行走的美食课堂”应运而生，教贤惠的俏厨娘们在锅碗瓢盆间挥洒自如，处理食材佐料时游刃有余，掌握美食烹饪的要诀奥秘，轻轻松松玩转魔幻厨房。

金秋正是滋补季，美食课堂的首站将去到全国连锁的陈记顺和潮汕牛肉火锅店。牛肉是道家常菜，但是经常出入超市和菜场的女性朋友真的知道烹饪出一道赞不绝口的牛肉有哪些门道吗？高品质的牛肉如何挑选？怎么运用刀工才能保证最佳口感？Q弹的牛丸在家怎么做？陈记顺和的首席大厨将为大家一一揭晓。

活动时间：9月12日

活动地点：洪山区欢乐大道75号骏业财富中心B座一楼

报名方式：扫二维码回复“美食课堂+姓名+联系方式”





