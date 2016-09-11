查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家” ·两居室最好卖 一居室租客多 ·图文：湖泊水位下降 或对水质不利 ·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 ·家电卖场周末开打价格战 ·省客长途汽车站统一使用96513热线 ·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：第三届麦当劳“为爱麦跑” · 两居室最好卖 一居室租客多 · 图文：湖泊水位下降 或对水质不 · 金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 · 家电卖场周末开打价格战 · 省客长途汽车站统一使用9651 · 乘客呼吁定制公交延长线路调整时 · 开奖公告 8 经济 2016.9.11 星期日 图文：湖泊水位下降 或对水质不利 楚天都市报讯 东湖凌波门旁水位下降，市民悠闲垂钓 楚天都市报记者李辉摄

楚天都市报讯（记者吕锐）近期持续天晴，记者走访发现，东湖、沙湖、南湖等中心城区湖泊水位下降明显。专家称，持续低水位或对水质带来不利影响。

昨日上午，记者在东湖凌波门看到，湖边栈道下方的水泥柱已露出水面。沙湖公园旁的湖边，已露出约两米宽的“消落带”。南湖、菱角湖等湖泊的水位，相比汛期都降了半米左右。

湖北水利水电科学研究院湖泊专家表示，湖泊长期处于低水位，水下淤泥日照时间变长，容易导致水中氨氮含量上升，会对水质带来不利影响。





