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 第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
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楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.11 星期日
图文：湖泊水位下降 或对水质不利
    楚天都市报讯 东湖凌波门旁水位下降，市民悠闲垂钓 楚天都市报记者李辉摄
    楚天都市报讯（记者吕锐）近期持续天晴，记者走访发现，东湖、沙湖、南湖等中心城区湖泊水位下降明显。专家称，持续低水位或对水质带来不利影响。
    昨日上午，记者在东湖凌波门看到，湖边栈道下方的水泥柱已露出水面。沙湖公园旁的湖边，已露出约两米宽的“消落带”。南湖、菱角湖等湖泊的水位，相比汛期都降了半米左右。
    湖北水利水电科学研究院湖泊专家表示，湖泊长期处于低水位，水下淤泥日照时间变长，容易导致水中氨氮含量上升，会对水质带来不利影响。


   