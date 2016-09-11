图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”两居室最好卖 一居室租客多图文：湖泊水位下降 或对水质不利金秋滋补时教你烹饪美味牛肉家电卖场周末开打价格战省客长途汽车站统一使用96513热线乘客呼吁定制公交延长线路调整时间开奖公告
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 第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
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楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.11 星期日
武汉人喜欢上午11点和下午3点租房 下午4点找二手房
两居室最好卖 一居室租客多
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）江城楼市持续火爆，租赁及二手房市场也水涨船高。昨日，中国房产风云榜发布的武汉今年租房及二手房数据显示，一居室出租屋最供不应求，而二手房中两居室关注度最高，也最好卖。
    据了解，中房榜梳理了58同城、安居客和赶集网等房产平台后台数据后，通过对比各种房型的浏览量和房源量，得出每种房型的抢手程度。在武昌、江岸等中心城区，一居室的出租屋浏览量远超房源量，而两居室的出租屋房源最多，但浏览量低于一居室。这说明在以年轻人为主的毕业租房季里，一居室更受青睐，显示年轻白领一族更倾向于独立居住。
    具体到地段方面，汉口的解放大道永清街、武昌中北路、光谷关山大道一带出租房最抢手，汉飞青年城、光谷青年城等小区里的一居室租金不断攀升，均价在1800元到2300元之间。
    而二手房方面，性价比高的两居室最受刚需族青睐，浏览量远远超过房源量。除学区房外，房屋年龄在10年左右的二手房性价比高，最能吸引买房人点击浏览、联系看房。
    另外一个有意思的数据是，武汉人喜欢在上午11时和下午3时左右浏览租房信息，而下午4时则是二手房浏览量的高峰期，有房屋出租和出售的房东在这些时间段挂出房屋信息，浏览量会比较高。


   