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第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
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图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”
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两居室最好卖 一居室租客多
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图文：湖泊水位下降 或对水质不
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金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
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家电卖场周末开打价格战
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开奖公告
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经济
2016.9.11 星期日
武汉人喜欢上午11点和下午3点租房 下午4点找二手房
两居室最好卖 一居室租客多
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）江城楼市持续火爆，租赁及二手房市场也水涨船高。昨日，中国房产风云榜发布的武汉今年租房及二手房数据显示，一居室出租屋最供不应求，而二手房中两居室关注度最高，也最好卖。
据了解，中房榜梳理了58同城、安居客和赶集网等房产平台后台数据后，通过对比各种房型的浏览量和房源量，得出每种房型的抢手程度。在武昌、江岸等中心城区，一居室的出租屋浏览量远超房源量，而两居室的出租屋房源最多，但浏览量低于一居室。这说明在以年轻人为主的毕业租房季里，一居室更受青睐，显示年轻白领一族更倾向于独立居住。
具体到地段方面，汉口的解放大道永清街、武昌中北路、光谷关山大道一带出租房最抢手，汉飞青年城、光谷青年城等小区里的一居室租金不断攀升，均价在1800元到2300元之间。
而二手房方面，性价比高的两居室最受刚需族青睐，浏览量远远超过房源量。除学区房外，房屋年龄在10年左右的二手房性价比高，最能吸引买房人点击浏览、联系看房。
另外一个有意思的数据是，武汉人喜欢在上午11时和下午3时左右浏览租房信息，而下午4时则是二手房浏览量的高峰期，有房屋出租和出售的房东在这些时间段挂出房屋信息，浏览量会比较高。