查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家” ·两居室最好卖 一居室租客多 ·图文：湖泊水位下降 或对水质不利 ·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 ·家电卖场周末开打价格战 ·省客长途汽车站统一使用96513热线 ·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 图文：第三届麦当劳“为爱麦跑” · 两居室最好卖 一居室租客多 · 图文：湖泊水位下降 或对水质不 · 金秋滋补时教你烹饪美味牛肉 · 家电卖场周末开打价格战 · 省客长途汽车站统一使用9651 · 乘客呼吁定制公交延长线路调整时 · 开奖公告 8 经济 2016.9.11 星期日 武汉人喜欢上午11点和下午3点租房 下午4点找二手房 两居室最好卖 一居室租客多 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）江城楼市持续火爆，租赁及二手房市场也水涨船高。昨日，中国房产风云榜发布的武汉今年租房及二手房数据显示，一居室出租屋最供不应求，而二手房中两居室关注度最高，也最好卖。

据了解，中房榜梳理了58同城、安居客和赶集网等房产平台后台数据后，通过对比各种房型的浏览量和房源量，得出每种房型的抢手程度。在武昌、江岸等中心城区，一居室的出租屋浏览量远超房源量，而两居室的出租屋房源最多，但浏览量低于一居室。这说明在以年轻人为主的毕业租房季里，一居室更受青睐，显示年轻白领一族更倾向于独立居住。

具体到地段方面，汉口的解放大道永清街、武昌中北路、光谷关山大道一带出租房最抢手，汉飞青年城、光谷青年城等小区里的一居室租金不断攀升，均价在1800元到2300元之间。

而二手房方面，性价比高的两居室最受刚需族青睐，浏览量远远超过房源量。除学区房外，房屋年龄在10年左右的二手房性价比高，最能吸引买房人点击浏览、联系看房。

另外一个有意思的数据是，武汉人喜欢在上午11时和下午3时左右浏览租房信息，而下午4时则是二手房浏览量的高峰期，有房屋出租和出售的房东在这些时间段挂出房屋信息，浏览量会比较高。





