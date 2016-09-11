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第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
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第8版 : 经济
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图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”
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两居室最好卖 一居室租客多
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图文：湖泊水位下降 或对水质不
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金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
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家电卖场周末开打价格战
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省客长途汽车站统一使用9651
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开奖公告
8
经济
2016.9.11 星期日
图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
楚天都市报讯 9月10日，由麦当劳中国主办、“中国宋庆龄基金会”支持的第三届“为爱麦跑”活动在武汉汉口江滩发令起跑。今年活动规模超越历年，19个城市的3.5万多名孩子及其父母加入到这一全国极具规模的亲子爱心跑活动中，用快乐运动支持“麦当劳叔叔之家”慈善项目。
大手拉小手 助力“麦当劳叔叔之家”
“为爱麦跑”是充满爱心与趣味的亲子运动。武汉站的活动现场，1000名小朋友和父母穿上亲子红白装和红白袜，小手拉大手，完成了1.5公里或3公里的亲子跑。活动预计将在全国范围汇集超过100万捐款，这些善款都将汇入“中国宋庆龄基金会麦当劳叔叔之家慈善基金”账号，用于“湖南麦当劳叔叔之家”的日常运营和未来更多“麦当劳叔叔之家”的建设，给更多异地就医的患儿家庭一个“家以外的家”。
麦当劳中西部市场总经理姜燕礼先生表示，“从2014年8个城市近8000名孩子和家长，发展到今年的19个城市逾3.5万名参与者，我感受到‘为爱麦跑‘凝聚起越来越多的爱心，‘麦当劳叔叔之家’的慈善理念传递给了越来越多人。麦当劳关注儿童的健康与福利，未来我们将继续在中国大陆建设‘麦当劳叔叔之家’，用爱和陪伴给予患儿家庭最真切的关怀。”
给患儿家庭“家以外的家”
中国大陆首个“麦当劳叔叔之家”——“湖南麦当劳叔叔之家“已于2016年1月在湖南长沙正式启用，截止至2016年上半年，“湖南麦当劳叔叔之家”累计为48个异地就医的家庭免费提供了1579个安睡的夜晚。 鲁立