图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”两居室最好卖 一居室租客多图文：湖泊水位下降 或对水质不利金秋滋补时教你烹饪美味牛肉家电卖场周末开打价格战省客长途汽车站统一使用96513热线乘客呼吁定制公交延长线路调整时间开奖公告
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 第8版 经济
·图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
·两居室最好卖 一居室租客多
·图文：湖泊水位下降 或对水质不利
·金秋滋补时教你烹饪美味牛肉
·家电卖场周末开打价格战
·省客长途汽车站统一使用96513热线
·乘客呼吁定制公交延长线路调整时间
·开奖公告
楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.11 星期日
图文：第三届麦当劳“为爱麦跑”武汉开跑全国19城逾3.5万人共同助力“麦当劳叔叔之家”
    楚天都市报讯 9月10日，由麦当劳中国主办、“中国宋庆龄基金会”支持的第三届“为爱麦跑”活动在武汉汉口江滩发令起跑。今年活动规模超越历年，19个城市的3.5万多名孩子及其父母加入到这一全国极具规模的亲子爱心跑活动中，用快乐运动支持“麦当劳叔叔之家”慈善项目。
    大手拉小手 助力“麦当劳叔叔之家”
    “为爱麦跑”是充满爱心与趣味的亲子运动。武汉站的活动现场，1000名小朋友和父母穿上亲子红白装和红白袜，小手拉大手，完成了1.5公里或3公里的亲子跑。活动预计将在全国范围汇集超过100万捐款，这些善款都将汇入“中国宋庆龄基金会麦当劳叔叔之家慈善基金”账号，用于“湖南麦当劳叔叔之家”的日常运营和未来更多“麦当劳叔叔之家”的建设，给更多异地就医的患儿家庭一个“家以外的家”。
    麦当劳中西部市场总经理姜燕礼先生表示，“从2014年8个城市近8000名孩子和家长，发展到今年的19个城市逾3.5万名参与者，我感受到‘为爱麦跑‘凝聚起越来越多的爱心，‘麦当劳叔叔之家’的慈善理念传递给了越来越多人。麦当劳关注儿童的健康与福利，未来我们将继续在中国大陆建设‘麦当劳叔叔之家’，用爱和陪伴给予患儿家庭最真切的关怀。”
    给患儿家庭“家以外的家”
    中国大陆首个“麦当劳叔叔之家”——“湖南麦当劳叔叔之家“已于2016年1月在湖南长沙正式启用，截止至2016年上半年，“湖南麦当劳叔叔之家”累计为48个异地就医的家庭免费提供了1579个安睡的夜晚。 鲁立


 