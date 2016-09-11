查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·骗子为什么要向撒贝宁认错？ ·图文：食疗被滥用得补上健康素养课 ·公众爱食疗还需专业引导 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 骗子为什么要向撒贝宁认错？ · 图文：食疗被滥用得补上健康素养 · 公众爱食疗还需专业引导 · 微观点 6 评论 2016.9.11 星期日 微观点 楚天都市报讯 6000多头羊一次性放生，环境能否承载，是否有疾病，草料是否足够，都是可能面临的问题。

——最近，一名叫卓玛的姑娘和百位爱心人士筹集510万元巨资，从屠宰场买下6387只羊放生到四川色达草原的消息引发社会热议。世界动物保护协会科学顾问孙全辉表示，不经科学论证而盲目地放生，会带来意想不到的结果

未来社会，中国人越来越重视生活的品质，不仅仅只有柴米油盐，还有休闲。闲暇时间不断正常，兴趣在人们的闲暇时间中起到了重要导向作用，让人获得乐趣和满足感。

——日前，中国社科院发布《中国兴趣报告》，报告指出95%的国人认为自己有兴趣，但仅14%的人愿意为自己的兴趣“买单”。专家表示，兴趣需要付出时间和金钱，国民对自身兴趣的培养和重视，对社会的多元化发展能起到推动作用

方便面自身的确存在油、盐含量高的问题，这是不适应现代人饮食观念的，确实应该改进，但不能因此将其归纳为不安全食品甚至垃圾食品行列。

——在全球方便面销量持续上升的同时，中国方便面销量却遭遇连续下滑。近日在“中国方便食品高峰论坛”上，不少行业专家直言，长期被“污名化”已经成为影响中国方便面产业健康发展的重要因素

IUCN将大熊猫物种级别下调，不会也不应该导致中国对大熊猫的保护降级。事实上，环境与栖息地的破坏，是所有物种濒危的主要原因。所以，归根结底还是要将环境的保护升级。

——近日，世界自然保护联盟（IUCN）发布报告，在全球濒危物种名单上，将大熊猫除名，由“濒危”下调为“易危”。中国国家林业局有关负责人表示，大熊猫仍是濒危物种，将其保护等级降低还为时过早。有媒体对此发表上述评议

“无主”幼儿园的监管处于真空状态，看似为家长解决了孩子入托难题，但在设施、饮食、教育、安全等方面却存在很大隐患，不加强管理，出事是早晚的。

——9月7日，天津四岁女童被司机遗忘“校车”内窒息死亡，天津一位公办幼儿园园长表示，这是黑幼儿园的监管真空酿成的悲剧





