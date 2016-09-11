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图文：食疗被滥用得补上健康素养
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公众爱食疗还需专业引导
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2016.9.11 星期日
公众爱食疗还需专业引导
楚天都市报讯 □王军荣
个别养生节目、社交媒体出于商业目的，盲目、不负责任地宣传“药食同源”，各种所谓的“养生秘诀”以讹传讹，在一定程度上误导了公众。事实上，“食疗”、“药膳”不能够随意服用，甚至需要医生指导。而且，不同时令、不同地域适用的药膳不同，人们还需要根据自己的身体条件、疾病史等情况有的放矢，否则可能适得其反。
食疗走入药材滥用误区，是科普欠缺的结果，要想纠偏，首先，职能部门和医院要动用专业力量，通过各种路径进行多元化宣传；其次，有关单位要及时对微信等新媒体流行的误传知识进行澄清；最后，则需要公众主动掌握食疗的基本知识，相信科学而不是“大师”的忽悠，避免误伤自己和家人。