查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·骗子为什么要向撒贝宁认错？ ·图文：食疗被滥用得补上健康素养课 ·公众爱食疗还需专业引导 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 骗子为什么要向撒贝宁认错？ · 图文：食疗被滥用得补上健康素养 · 公众爱食疗还需专业引导 · 微观点 6 评论 2016.9.11 星期日 公众爱食疗还需专业引导 楚天都市报讯 □王军荣



个别养生节目、社交媒体出于商业目的，盲目、不负责任地宣传“药食同源”，各种所谓的“养生秘诀”以讹传讹，在一定程度上误导了公众。事实上，“食疗”、“药膳”不能够随意服用，甚至需要医生指导。而且，不同时令、不同地域适用的药膳不同，人们还需要根据自己的身体条件、疾病史等情况有的放矢，否则可能适得其反。

食疗走入药材滥用误区，是科普欠缺的结果，要想纠偏，首先，职能部门和医院要动用专业力量，通过各种路径进行多元化宣传；其次，有关单位要及时对微信等新媒体流行的误传知识进行澄清；最后，则需要公众主动掌握食疗的基本知识，相信科学而不是“大师”的忽悠，避免误伤自己和家人。





