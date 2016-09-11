查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·骗子为什么要向撒贝宁认错？ ·图文：食疗被滥用得补上健康素养课 ·公众爱食疗还需专业引导 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 骗子为什么要向撒贝宁认错？ · 图文：食疗被滥用得补上健康素养 · 公众爱食疗还需专业引导 · 微观点 6 评论 2016.9.11 星期日 图文：食疗被滥用得补上健康素养课 楚天都市报讯 □胡勇俊



绘图/刘阳



掉头发要吃何首乌、肾虚要进补枸杞、补血就要多吃当归……老百姓的养生食谱上，总有各种各样的中药材。电视台热播的养生节目、网络社交媒体疯转的养生秘诀，被很多人奉为“金科玉律”。而专家表示，“药食同源”有疗效也有风险，必须科学认识、认真评估，中药也并非完全“无毒副作用”，临床上，有一些长期把中药材当食材吃而导致器官衰竭的病人。（9月9日《新华每日电讯》）

早在2002年，卫生部发布了《既是食品又是药品的物品名单》，丁香、八角茴香、山药等86种中药材在列。2014年，国家卫生计生委发布《按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法》（征求意见稿），新增了人参、夏枯草、当归等15种中药材。由此上述可见，药食同源，药食通用是成立的，也是相辅相成的。而这些得到专业认可的“药食同源”名录，不但可以为百姓健康指点迷津，也可以让传统的中医文化为更多人服务、被更多人熟知。

但是，我们看到，当下很多养生节目、微信养生内容却是制作粗糙，内容把关不严，把本属于严谨性的“药食同源”，引导成百姓轻而易举就可在家享用的“便利品”。根据健康专家及营养师的分析，老百姓从节目、微信圈分享来的健康“养生经”，基本上都是明显夸大了一些药材、食材的作用，甚至不负责任随意配方，毫无科学根据。而老百姓也普遍存在着盲目进补、滥用药物食品、不懂得药物配伍等共性问题，造成因养生而惹病的不良后果。

老百姓盲从养生内容，“食疗”“药膳”滥用，一方面与人们的生活质量日渐提高，对养生、健康、生活品质的高追求密不可分，另一方面也与人们的健康状况息息相关。老百姓往往是病急乱投医，当健康亮起了红灯，“养生经”看似也没有什么大的危害，于是跟着节目、拿着手机便从自己做实验实属常情。

老百姓健康依赖“养生经”，更多反映出来的是健康和养生医学在他们心中的匮乏和健康素养的程度不高。国家卫计委最近的一项统计表明，目前全国居民健康素养水平仅为9.79%，这意味着，每100人中具备健康素养的人数不足10人。所以，普及养生理念和医药常识，提升百姓健康素养才是当下相关部门和百姓须重视的工作。只有这样，才能使真正的医学、健康学不再神秘，不靠谱的庸医神方自然也就不攻自破了。





