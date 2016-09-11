查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·骗子为什么要向撒贝宁认错？ ·图文：食疗被滥用得补上健康素养课 ·公众爱食疗还需专业引导 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第13版 : 时事 第6版 : 评论 第8版 : 经济 · 骗子为什么要向撒贝宁认错？ · 图文：食疗被滥用得补上健康素养 · 公众爱食疗还需专业引导 · 微观点 6 评论 2016.9.11 星期日 骗子为什么要向撒贝宁认错？ 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄



这几天，有关央视主持人撒贝宁智斗骗子的消息，在网络上被津津乐道。起因是《今日说法》官博曝光了一份撒贝宁遭遇电信诈骗的电话录音，学法律出身的撒贝宁不忘给骗子普法，骗子败下阵去。（详见“看楚天”APP）

这还没完，后来，骗子可能得知撒贝宁的真实身份，又换了部手机，给撒贝宁打电话认错，并承认刚才那是电信诈骗。这就比较罕见，通常，骗子是比较嚣张的，就跟他一开始对撒贝宁口出狂言的那样：管你今日说法，我要让你到监狱里学法。骗子的态度前倨后恭，来了个大转弯，不是撒贝宁的法律知识教育了他，而是担心撒贝宁的媒体人身份，可能会将他曝光，让他东窗事发。所以，换个电话认错，以息事宁人。

媒体也披露过，央视前著名主持人网购被骗10万元，警方立即启动应急拦阻措施，但只截下1万元，其余9万被转走。正当主持人郁闷之际，9万元被汇入账户了。显然，骗子发现事情败露，慑于压力，主动退款了。

让骗子害怕的不是撒贝宁，也不是某个名人，而是由此可能带来的破案后果。骗子下手时，不会考虑到对方是谁，只看有没有钱，能不能骗来钱。阻止骗子下手的唯一办法，就是让他有“手莫伸、伸手必被捉”的恐惧与敬畏。不管电话那头是撒贝宁还是普通百姓，都让他深深地感到，惹不起！只有这样，才能最大限度减少电信诈骗案的发生。

这当然有赖于各方对电信诈骗的围追堵截与打击，对那些窃取出售个人信息的、不遵守手机实名制的、为电信诈骗提供方便的，这个链条各个环节上的作恶者，须重拳出击，精准打击。

不久前，山东、广东等地连续发生3起学生遭电信网络诈骗案件，导致受害人猝死或自杀。目前，3起案件全部告破，28名犯罪嫌疑人落网。

这个结果令人欣慰，天网恢恢，疏而不漏，电信诈骗也是无可遁形的。希望这3起案件起到里程碑的意义，在高压之下，让作恶者心生畏惧，知难而退，从此还社会一方安宁。





