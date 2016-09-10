查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 八卦阵 ·图文：最红的明星都来了募得善款6400万 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：最红的明星都来了募得善款 · 广告：动向新闻 15 八卦阵 2016.9.10 星期六 2016“BAZAAR慈善夜” 图文：最红的明星都来了募得善款6400万 楚天都市报讯 图为：刘诗诗

图为：赵丽颖

图为：黄晓明夫妇

图为：杨幂

图为：刘亦菲



昨晚，“BAZAAR明星慈善夜”再度登场，诸多大牌明星亮相，当晚一共筹得善款64,251,288元，为该活动开展14年来的最高记录，产生的所有收益将全部捐献给思源·芭莎贫困县救护车项目。

当晚除了献爱心，出席活动的明星们也要面对各种提问，孩子、爱情、演技、王宝强成为高频词汇。



热词1 孩子



昨晚霍建华林心如夫妇双双出席，林心如一袭宽松红裙亮相，遮住微微隆起的小腹。被问起对宝宝的期待时，霍建华说，是男是女都好，至于长相上更像父母哪一方都无所谓。

杨幂着抹胸纱裙出席，小露香肩秀锁骨，女人味十足。时不时被传婚变的杨幂说，想要保护好自己的家庭，“我一直希望工作跟家庭分开，比如说有人问我会带宝宝上真人秀吗，我说这一辈子都不会，打死也不会。”



热词2 王宝强



徐峥和王宝强多次合作，被问到最近是否有联络时，徐峥谈起了工作：“没有联系上。我想他最近肯定是非常非常的忙，我帮他算了一下，他的电影应该是在做后期了，我希望他不要耽误原先的工作。以我对宝强的了解，他走出心理阴影应该没有问题。”当被问到“宝强做新电影会请教你吗？”徐峥答：“没有，他会有他自己的理解。但如果他需要帮助，我当然义不容辞。”

王宝强离婚事件前后，好友邓超一直没有发声，一度被指冷漠。昨晚被问到相关情况时，邓超说自己跟王宝强一直保持着联系，“其实第一时间，那天晚上就跟他联系了。”邓超还透露说，王宝强目前状态挺好。



热词3 演技



李易峰在《麻雀》中的演技备受质疑，昨晚在谈到这些的时候，他觉得自己的演技“还可以吧”，并回应说，“表演不分输赢的，只是希望角色能把观众带到剧中那个年代，能吸引到大家，这是最主要的。”他还说不介意被拿来跟其他演员相比，“比较一直都会存在，希望每一部谍战剧都有自己的风格。”

同样作为新一代小鲜肉代表的张艺兴，仍保持着“努力努力再努力”的风格。在被问到演技的时候，他回答说：“其实每个角色都给自己一个不一样的历练，还是希望多学习，多领悟角色。”并表示，“极限帮”的哥哥们（黄磊、黄渤等）都会给自己提意见，哥哥们的评价就是：“台词还是要再加强！”



热词4 爱情



当红小花赵丽颖一袭长裙俏丽现身。在被问到圈内不少艺人纷纷闪婚，她对感情是否有期待时，她甜笑着说：“很期待！很憧憬！但我没有档期！”她坦言自己的感情生活仍是空白，“看缘分吧，也不用着急。”

王凯一身西装帅气亮相，大赞日前曾有合作的陈乔恩，称“特别投缘”。不过他坚称虽然时不时发一些跟陈乔恩在一起的照片，但双方仍是好朋友，属于生活和工作上的问题都会互相交流的那种。在被问到会不会为对方介绍对象时，他果断回答：“肯定会。”

本报综合报道





