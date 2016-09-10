广告图文：“湖北造”再登央视黄金档三天京剧连台演600张票免费送
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 第14版 星动态
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·三天京剧连台演600张票免费送
楚天都市报电子版
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14 星动态 2016.9.10 星期六
三天京剧连台演600张票免费送
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员张晓雨 孙彩霞）属于楚天都市报读者的福利又来了！中秋佳节之际，贵阳市京剧院于9月16、17、18日来湖北省京剧院·京韵大舞台交流演出。贵阳市京剧院、湖北省京剧院联合楚天都市报，每天赠票200张，3天一共送出600张京剧票给观众。
    记者提前打探得知，16日下午上演《汉宫惊魂》，17日下午上演“青年演员经典折子戏专场”《血溅鸳鸯楼》《改容战父》《三盗九龙杯》，18日下午上演“《梅展霜艺》——侯丹梅‘关派’经典剧目演唱会”。18日的压轴大戏，大腕云集，关肃霜弟子、贵州京剧院院长侯丹梅将演唱创作剧目《黛诺》《布依女人》和传统戏《谢瑶环》中精彩唱段，湖北省京剧院院长朱世慧、著名京剧表演艺术家裴咏杰、关肃霜之女关晓霜友情助演。
    精彩不容错过，戏迷朋友请扫描二维码，按提示抢票。


   