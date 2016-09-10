查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 星动态 ·广告 ·图文：“湖北造”再登央视黄金档 ·三天京剧连台演600张票免费送 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 广告 · 图文：“湖北造”再登央视黄金档 · 三天京剧连台演600张票免费送 14 星动态 2016.9.10 星期六 图文：“湖北造”再登央视黄金档 群星云集《宜昌保卫战》 楚天都市报讯 楚天都市报记者张聪



继《南下南下》《洪湖赤卫队》《铁血红安》《海棠依旧》之后，又一部“湖北造”电视剧登陆央视黄金档。

昨日，以1938年－1943年抗战时期保卫宜昌的史实为蓝本，云集侯勇、童蕾、徐佳、吕良伟、陈小春等一众明星脸的电视剧《宜昌保卫战》，在京宣布将于19日亮相央八黄金档。

据悉，《宜昌保卫战》由宜昌市委宣传部、湖北广播电视台等单位联合出品，由著名制片人孟凡耀担纲制作，著名导演齐星执导。

该剧以1938年“宜昌大撤退”及1943年“石牌大战”两大历史事件为背景，讲述了这5年间发生在宜昌的抗战故事——包括1938年被称为“东方的敦刻尔克大撤退”的宜昌大撤退；1940年枣宜会战；1943年被冠以“中国的斯大林格勒保卫战”的“石牌大战”等等。

既然是再现湖北人的抗战故事，《宜昌保卫战》大多场景都在湖北取景，楚天都市报记者了解到，为了还原宜昌大撤退的历史画卷，剧组曾在宜昌江边重金置景，搭建了宜昌大码头；为了表现石牌大战剧情，主景地就搭建在三峡石牌要塞原址。去年7月，楚天都市报记者还在武昌红巷13号的中央农民运动讲习所旧址纪念馆，探班了吕良伟的戏份。

吕良伟饰演的是一位信仰坚定的中共地下党党员，也是男主角胡宜生的革命引路人。而除吕良伟之外，陈小春突破自我演绎军统宜昌站站长朱若愚，侯勇出演张自忠将军。

《宜昌保卫战》的主角胡宜生由青年演员徐佳担任，他因《我是特种兵》系列而为人熟知。在《亮剑》中扮演李云龙妻子的童蕾，则出演泼辣耿直的荆楚女子、军统特工江美云。





