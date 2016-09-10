查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 沸腾娱 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：把演唱会开成晚会 ·冷面天后也碎碎念了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：把演唱会开成晚会 · 冷面天后也碎碎念了 13 沸腾娱 2016.9.10 星期六 冷面天后也碎碎念了 楚天都市报讯 楚天都市报记者张聪



昨晚，楚天都市报记者和230万网友一起追看了“王菲幻乐一场”发布会直播，相比她一贯著名的“冷面”作风，昨天的天后竟然破天荒在主持人的提问下“碎碎念”了半个多小时，有问必答到最后都揶揄起自己来，“哎呀妈呀，说了这么多！”

Q（问）：只有一场，会唱多少首？

A（答）：演唱会不是以时间长度来决定质量的，恰当的时间是最好的。所以，跟一般演唱会曲目差不多，20多首吧。

Q：为什么只开一场，歌迷都很伤心。

A：就是想尝试一下新的形式，直播嘛，全世界都可以同步看，也不用辛苦世界各地的歌迷每次都这么辛苦，从四面八方飞过来。

Q：很多人担心这是你的告别演唱会。

A：告别演唱会对我来说是一个特别“形式”的东西，我不是那么“形式”的人。至于以后会不会，以后的事不会想太多。

Q：万一到时候挤进来10亿人看直播你会不会吓到？

A：哪有10亿这么夸张。路人的话……我不知道啦。

Q：有没有计划让童童来？

A：没有（大笑），反正这场是没有，以后我不知道。我蛮欣赏童童（窦靖童）的创作，以后也可能有音乐上的合作……是也许，也许。





