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冷面天后也碎碎念了
13
沸腾娱
2016.9.10 星期六
冷面天后也碎碎念了
楚天都市报讯 楚天都市报记者张聪
昨晚，楚天都市报记者和230万网友一起追看了“王菲幻乐一场”发布会直播，相比她一贯著名的“冷面”作风，昨天的天后竟然破天荒在主持人的提问下“碎碎念”了半个多小时，有问必答到最后都揶揄起自己来，“哎呀妈呀，说了这么多！”
Q（问）：只有一场，会唱多少首？
A（答）：演唱会不是以时间长度来决定质量的，恰当的时间是最好的。所以，跟一般演唱会曲目差不多，20多首吧。
Q：为什么只开一场，歌迷都很伤心。
A：就是想尝试一下新的形式，直播嘛，全世界都可以同步看，也不用辛苦世界各地的歌迷每次都这么辛苦，从四面八方飞过来。
Q：很多人担心这是你的告别演唱会。
A：告别演唱会对我来说是一个特别“形式”的东西，我不是那么“形式”的人。至于以后会不会，以后的事不会想太多。
Q：万一到时候挤进来10亿人看直播你会不会吓到？
A：哪有10亿这么夸张。路人的话……我不知道啦。
Q：有没有计划让童童来？
A：没有（大笑），反正这场是没有，以后我不知道。我蛮欣赏童童（窦靖童）的创作，以后也可能有音乐上的合作……是也许，也许。