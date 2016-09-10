查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 沸腾娱 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：把演唱会开成晚会 ·冷面天后也碎碎念了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：把演唱会开成晚会 · 冷面天后也碎碎念了 13 沸腾娱 2016.9.10 星期六 图文：把演唱会开成晚会 也就王菲敢这么玩 楚天都市报讯 楚天都市报记者张聪



各种传言沸沸扬扬传了小半年的2016王菲演唱会终于揭了面纱——昨日，王菲在京召开发布会，宣布时隔6年的演唱会只开一场，上海，12月30日。

全世界的歌迷抢不到票还想看怎么办？没问题，腾讯视频已决定敞开大门，届时免费、独家、向全世界直播。

就这样，王菲要把演唱会办成全世界共襄盛举的晚会。



这很“王菲”

只此一场，门票最高7800元



虽然视频直播免费，但6年磨一剑的天后，钱是绝不能少挣的。

既然没办法靠量取胜，王菲就将这“仅此一场”的门票卖出了天价。楚天都市报记者从同行处得到的发布会信息显示，“王菲幻乐一场演唱会”最高票价7800元！最低票价1800元，也远超大部分歌手演唱会最高票价，就楚天都市报记者所知，这个票价规格，几乎超过全世界所有歌星演唱会门票——当然，韩国天团Bigbang的黄牛票除外。

在接受记者采访时，本地演唱会市场资深人士感叹，不论是“只唱一场”还是“门票超高”，王菲这次都不按“套路出牌”。按这位人士的分析，王菲此次演唱会在上海的梅赛德斯奔驰文化中心举行，可用座位约1.8万个，按正常票面分布，演唱会净收入在8600万元左右。



两大因素

受众太广，开次个唱不容易



一边是高企的票价，一边是免费的直播，这种操作方式，会不会造成歌迷“干脆不买票在家看直播”的后果？

“她的团队肯定会考虑到这一点，但是第一，王菲的歌迷遍布全世界，很多属于中产阶层，甚至不少是明星；第二，她6年没开唱，下次唱又不知道是什么时候，所以这个票价会有人接受，而且票量不多，全世界1万多张。”资深人士分析，“这种事，整个华语乐坛只有王菲能干出来，包括刘德华、张学友，可能都不具备这样做的条件。”

门票定这么高，为何视频直播又免费？不少网友在奔走相告的同时也很疑惑，“一个人收1元说不定就过亿了，腾讯视频怎么会放着钱不赚？”

这位资深人士又分析，腾讯直播肯定需要付王菲版权费，至于不向网友收费，“也许是腾讯为了扩大影响，花钱赚吆喝。”





