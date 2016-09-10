查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 时事 ·图文：天宫二号15日至20日择机发射 ·三起学生遭电信网络诈骗案告破 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：天宫二号15日至20日择 · 三起学生遭电信网络诈骗案告破 · 广告：动向新闻 11 时事 2016.9.10 星期六 图文：天宫二号15日至20日择机发射 楚天都市报讯 图为：“天宫二号”在酒泉发射场就位 新华社发



据新华社电 天宫二号昨日上午垂直转运至发射区，计划9月15日至20日择机发射。

中国载人航天工程办公室透露，天宫二号空间实验室与长征二号FT2运载火箭等飞行产品自7月上旬起陆续进场后，按测试发射流程，昨日完成了总装测试等技术区各项工作。后续，将在发射区开展天宫二号空间实验室与长征二号FT2运载火箭功能检查和联合测试工作，完成最终状态确认后，火箭加注推进剂，计划9月15日至20日择机发射。

天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室，搭载了空间冷原子钟等14项应用载荷，及失重心血管研究等航天医学实验设备，配备在轨维修技术验证装置、机械臂操作终端在轨维修试验设备，开展空间科学及技术试（实）验。垂直转运的顺利完成，标志着天宫二号空间实验室任务正式进入发射阶段。





