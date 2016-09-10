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田涛日举10万公斤
10
体育
2016.9.10 星期六
叹
田涛日举10万公斤
楚天都市报讯 昨天，与刘蕙瑕一起来到水二小的，还有田涛、尹成昕、赵芸蕾等奥运健儿。省体育局副局长章进在发言中告诉参加活动的孩子们，奥运冠军所付出的艰苦努力是常人所不可想象的。“我在来的路上与田涛聊天，问他平时一天要举多少重量，他告诉我，平时一天要举10万公斤。而像花样游泳的尹成昕，每天泡在水中训练的时间长达7个小时，刘蕙瑕的一个跳水动作，整个过程可能不到1分钟，但却是建立在千万次重复练习的基础之上。”楚天都市报记者徐平