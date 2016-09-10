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田涛日举10万公斤
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体育
2016.9.10 星期六
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奥运健儿受表彰
楚天都市报讯 昨天上午，省体育局召开里约奥运会表彰会，表彰我省参加里约奥运会的优秀运动员。省政府给予女子双人10米跳台冠军刘蕙瑕（女）、男子举重85公斤级亚军田涛、花样游泳团体亚军尹成昕（女）、羽毛球混双季军赵芸蕾（女）记大功奖励，省体育局游泳跳水运动管理中心记大功奖励；艾衍含（女）、王霜（女）、吕会会（女）记功奖励；刘伟、闫子贝、陈洁（女）、邓爱民、孙立嘉奖奖励。同时，共青团湖北省委、湖北省青年联合会授予刘蕙瑕、田涛、尹成昕等三名同志“湖北青年五四奖章”，并号召全省广大青年向刘蕙瑕、田涛、尹成昕学习。