查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 ·特别提醒 ·广告 ·广告 ·奥运健儿受表彰 ·田涛日举10万公斤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 · 特别提醒 · 广告 · 广告 · 奥运健儿受表彰 · 田涛日举10万公斤 10 体育 2016.9.10 星期六 赞 奥运健儿受表彰 楚天都市报讯 昨天上午，省体育局召开里约奥运会表彰会，表彰我省参加里约奥运会的优秀运动员。省政府给予女子双人10米跳台冠军刘蕙瑕（女）、男子举重85公斤级亚军田涛、花样游泳团体亚军尹成昕（女）、羽毛球混双季军赵芸蕾（女）记大功奖励，省体育局游泳跳水运动管理中心记大功奖励；艾衍含（女）、王霜（女）、吕会会（女）记功奖励；刘伟、闫子贝、陈洁（女）、邓爱民、孙立嘉奖奖励。同时，共青团湖北省委、湖北省青年联合会授予刘蕙瑕、田涛、尹成昕等三名同志“湖北青年五四奖章”，并号召全省广大青年向刘蕙瑕、田涛、尹成昕学习。





