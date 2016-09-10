武汉市免费培训月嫂广告：动向新闻广告图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年特别提醒广告广告奥运健儿受表彰田涛日举10万公斤
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 第10版 体育
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·田涛日举10万公斤
楚天都市报电子版
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10 体育 2016.9.10 星期六
特别提醒
    楚天都市报讯 今日19时35分，武汉卓尔将在主场对阵贵州恒丰。武汉文体频道现场直播，本报记者也将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和“看楚天”APP进行文字直播，敬请关注。


   