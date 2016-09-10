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体育
2016.9.10 星期六
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楚天都市报讯 今日19时35分，武汉卓尔将在主场对阵贵州恒丰。武汉文体频道现场直播，本报记者也将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和“看楚天”APP进行文字直播，敬请关注。