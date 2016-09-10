查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 ·特别提醒 ·广告 ·广告 ·奥运健儿受表彰 ·田涛日举10万公斤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 · 特别提醒 · 广告 · 广告 · 奥运健儿受表彰 · 田涛日举10万公斤 10 体育 2016.9.10 星期六 特别提醒 楚天都市报讯 今日19时35分，武汉卓尔将在主场对阵贵州恒丰。武汉文体频道现场直播，本报记者也将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和“看楚天”APP进行文字直播，敬请关注。





