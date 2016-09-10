查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 ·特别提醒 ·广告 ·广告 ·奥运健儿受表彰 ·田涛日举10万公斤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 · 特别提醒 · 广告 · 广告 · 奥运健儿受表彰 · 田涛日举10万公斤 10 体育 2016.9.10 星期六 奥运冠军重返母校谢师恩 图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 楚天都市报讯 图为：刘蕙瑕与孩子们一起做游戏 楚天都市报记者柯皓摄



楚天都市报记者徐平 罗欣



与孩子们一起跳绳、玩游戏，昨天下午，重新回到母校水果湖第二小学的我省奥运冠军刘蕙瑕仿佛又回到了童年，她的脸上绽放起了灿烂的笑容。“回到这儿，我感到特别亲切，又想起了我当年在这儿读书的情景。”刘蕙瑕说。



已经长大 不用再垫高了



水果湖二小为重回母校的刘蕙瑕做了特别的准备，见她个矮，怕她够不着话筒，在演讲台上加了个垫高的台子，结果刘蕙瑕站上去才发现，她已经超了演讲台不少，根本就不用垫高了。见此，大家都笑了。

刘蕙瑕告诉记者，她只在水果湖二小读了一年的书，“只可惜当年我不太争气，学习成绩不太好。”昨天再次见到教她的吴九红老师，刘蕙瑕送上鲜花，以示感谢，“当年让您费心了，明天就是教师节，祝您节日快乐！”

吴老师接过鲜花，亲切地搂着昔日的弟子留下了一张合影。据介绍，当年除了刘蕙瑕外，还有不少省跳水队的小运动员在水果湖二小读书。“在这些小运动员中，刘蕙瑕的成绩是最好的。”吴老师说，对于刘蕙瑕现在取得的成绩，她表示并不意外，“当年，刘蕙瑕上午随班学习，下午去省跳水队参加训练，这样的苦可不是一般孩子能够承受的，刘蕙瑕却坚持下来了。”



成为冠军 吃的苦可不少



昨天，刘蕙瑕重新戴上了红领巾，个头不高的她，被小弟弟、小妹妹们一路追捧，仿佛真的是位正读五六年级的小姐姐。能与奥运冠军互动，更是引爆了孩子们的热情。

“你获得奥运冠军会是什么样的感觉？”一位稚气的小姑娘的问题笑倒了大家，“开心啊，想起这些年付出的努力、汗水和伤病，奥运冠军就是最好的回报！”刘蕙瑕说。

“你遇到过的最大困难是什么，又是怎样克服的呢？”一位虎头虎脑的小男孩追问道。“最困难的时候，是出现伤病时，有时疼得我觉都睡不着，但一想到我的冠军梦，我就有了坚持的勇气和力量！”刘蕙瑕认真作答。

互动提问环节结束后，刘蕙瑕来到操场上，加入到孩子们的行列中，骑“毛毛虫”竞速赛，刘蕙瑕所在的队伍输了，这让另一队的孩子们骄傲不已，“我们赢了！我们赢了奥运冠军！”





