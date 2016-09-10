查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 ·特别提醒 ·广告 ·广告 ·奥运健儿受表彰 ·田涛日举10万公斤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：刘蕙瑕仿佛回到了童年 · 特别提醒 · 广告 · 广告 · 奥运健儿受表彰 · 田涛日举10万公斤 10 体育 2016.9.10 星期六 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文 闻蔚





