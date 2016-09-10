查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 健康 ·广告：动向新闻 ·广告 ·我省未发现输入性寨卡病毒患者 ·图文：丫丫才8岁 乳牙就掉光了 ·广告 ·武汉病毒所成功分离1株毒株 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 广告：动向新闻 · 广告 · 我省未发现输入性寨卡病毒患者 · 图文：丫丫才8岁 乳牙就掉光了 · 广告 · 武汉病毒所成功分离1株毒株 9 健康 2016.9.10 星期六 武汉病毒所成功分离1株毒株 目前正利用该毒株研制相关疫苗 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠）昨日从中科院武汉病毒研究所获悉，该所保存有3株寨卡病毒毒株，为我国进一步研究寨卡病毒的疫苗、致病机制和相关治疗等打下基础。

今年2月20日，中科院武汉病毒研究所通过与深圳出入境检验检疫局合作，从一名自萨摩亚入境我国深圳的患者身上，获得珍贵的50微升血清样本，通过接种蚊源C6/36细胞，并经3次传代后，于今年3月3日成功分离得到1株寨卡病毒。该株病毒和解放军军事医学科学院分离的SZ01株寨卡病毒属于同一血清样本。此病毒分离株的获得，将为中国研究开发抗寨卡病毒药物、检测诊断试剂和中和抗体等提供基础。目前，该所正利用该毒株研制相关疫苗。

此外，武汉病毒研究所还保存有另两株寨卡病毒株，是作为核心成员单位之一近日从European Virus Archive goes global，EVAg（“欧洲病毒资源库:走向全球”）引进。





