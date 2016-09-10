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 第9版 健康
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楚天都市报电子版
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9 健康 2016.9.10 星期六
武汉病毒所成功分离1株毒株
目前正利用该毒株研制相关疫苗
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠）昨日从中科院武汉病毒研究所获悉，该所保存有3株寨卡病毒毒株，为我国进一步研究寨卡病毒的疫苗、致病机制和相关治疗等打下基础。
    今年2月20日，中科院武汉病毒研究所通过与深圳出入境检验检疫局合作，从一名自萨摩亚入境我国深圳的患者身上，获得珍贵的50微升血清样本，通过接种蚊源C6/36细胞，并经3次传代后，于今年3月3日成功分离得到1株寨卡病毒。该株病毒和解放军军事医学科学院分离的SZ01株寨卡病毒属于同一血清样本。此病毒分离株的获得，将为中国研究开发抗寨卡病毒药物、检测诊断试剂和中和抗体等提供基础。目前，该所正利用该毒株研制相关疫苗。
    此外，武汉病毒研究所还保存有另两株寨卡病毒株，是作为核心成员单位之一近日从European　Virus　Archive　goes　global，EVAg（“欧洲病毒资源库:走向全球”）引进。


   