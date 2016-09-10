查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 健康 ·广告：动向新闻 ·广告 ·我省未发现输入性寨卡病毒患者 ·图文：丫丫才8岁 乳牙就掉光了 ·广告 ·武汉病毒所成功分离1株毒株 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 广告：动向新闻 · 广告 · 我省未发现输入性寨卡病毒患者 · 图文：丫丫才8岁 乳牙就掉光了 · 广告 · 武汉病毒所成功分离1株毒株 9 健康 2016.9.10 星期六 图文：丫丫才8岁 乳牙就掉光了 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员李俊平 杜池）正常孩子乳牙12岁左右才换完，可8岁的女孩涵涵满口乳牙已经掉光。记者昨从武汉市汉口医院得知，涵涵过早换牙是因身体整体过早发育。

8岁的涵涵平时只爱吃肉，每餐必须要有肉，每周还要吃3次洋快餐，是个胖墩墩的小丫丫。虽人见人爱，但妈妈为她犯愁：孩子才8岁满口乳牙都已换完。经汉口医院口腔科诊断，涵涵是整体发育早所致。

该院口腔科罗晓冰主任称，儿童通常五六岁时开始换牙，到十二三岁乳牙全部脱落，恒牙替换完毕。如孩子整体发育早，换牙也会提前。

该院内分泌科胡淑芳主任称，除了疾病、遗传、服用激素药物外，早熟的一个重要原因是营养过剩。现在的孩子普遍营养充足，加上有些食品、营养品不同程度地含有激素成分，使得孩子生长发育逐渐提前。胡主任建议市民不要给孩子吃速成鸡、反季节蔬菜及水果等，多引导孩子锻炼避免肥胖。如发现孩子有性早熟特征，尽早到医院检查。





