查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 健康 ·广告：动向新闻 ·广告 ·我省未发现输入性寨卡病毒患者 ·图文：丫丫才8岁 乳牙就掉光了 ·广告 ·武汉病毒所成功分离1株毒株 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 广告：动向新闻 · 广告 · 我省未发现输入性寨卡病毒患者 · 图文：丫丫才8岁 乳牙就掉光了 · 广告 · 武汉病毒所成功分离1株毒株 9 健康 2016.9.10 星期六 我省未发现输入性寨卡病毒患者 楚天都市报讯 楚天都市报讯(记者陈媛 通讯员刘敏 夏庆华)近日，有报道称北京发现了一例输入性寨卡病毒病病例是武汉人，引起一些市民担心。昨日，楚天都市报记者获悉，省卫生计生委已部署寨卡病毒病防控，截至目前我省未发现输入性寨卡病毒病患者或疑似患者。

据报道，北京市今年共发现3例输入性寨卡病毒病病例，其中第三例是湖北武汉籍的一名31岁男子，患者于5月27日从委内瑞拉乘飞机经巴黎转机，28日5时抵达首都机场。省卫计委人士昨称，该患者在首都机场入境时被发现并得到确诊，目前在北京隔离治疗后已经痊愈，市民无需担心。

省疾病预防控制中心急传部主任邢学森介绍，寨卡病毒病是由寨卡病毒（Zika Virus）引起的一种急性病毒性疾病。主要通过伊蚊叮咬而感染，人际间传播并不常见，现已发现的传播途径包括母婴传播、血液传播和性传播。人被携带寨卡病毒的伊蚊叮咬后数天内，约20%的人会出现发热、皮疹、结膜炎和关节疼痛等临床症状，一般症状较轻，通常在2～7天后自愈，很少会出现重症与死亡病例。

目前没有针对性疫苗，也无特效治疗方法，采取对症支持治疗即可，包括止痛、退烧、休息和大量饮水等，如果症状加重，应及时就医。

如何保护自己远离寨卡？邢学森指出，尽量避免到流行寨卡病毒的地方，必须前往的要做好防蚊措施；外出时穿浅色长袖衣裤；身体裸露部位仔细涂抹防蚊水；家中安装纱窗，床上装置蚊帐；居室内或居家周围的水桶、花盆、汽车轮胎等可能蓄水的容器排空、保持清洁或加以覆盖，防止蚊虫孳生；如出现可疑症状，怀疑或担心自己感染了寨卡病毒，应到当地医疗机构接受检查，检测之日起2-3个月内应避免性行为。

他特别提醒，孕妇以及正准备怀孕的妇女应尽可能避免前往有寨卡病毒病疫情的地区旅行，如确需前往，旅行中应严格避免蚊虫叮咬。旅行归来，注意定期进行孕期检查，发现异常及时咨询医务人员。





