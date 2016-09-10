查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·武汉站新增14趟高铁1趟动车 ·豆皮大王老通城跨界经营卖白酒 ·广告 ·开奖公告 ·图文：光彩玖玖完成A轮增资扩股 华中5亿资本平台诞生 ·广告 ·图文：橡皮艇走俏户外用品展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 武汉站新增14趟高铁1趟动车 · 豆皮大王老通城跨界经营卖白酒 · 广告 · 开奖公告 · 图文：光彩玖玖完成A轮增资扩股 · 广告 · 图文：橡皮艇走俏户外用品展 8 经济 2016.9.10 星期六 图文：光彩玖玖完成A轮增资扩股 华中5亿资本平台诞生 楚天都市报讯 2016年9月9日，光彩玖玖增资扩股暨兴农平台上线新闻发布会在武汉会议中心长江厅隆重举行。

发布会上，光彩玖玖正式宣布完成A轮增资扩股，引入中扶投资集团有限公司、上海矿骏投资有限公司两大实力股东，注册资本金由此前1亿元增资至5亿元，并已完成工商局注册资本及股权变更。

此外，光彩玖玖旗下的兴农平台——玖农网也在本次庆典上宣布上线。玖农网旨在打造中国农业分享经济的龙头服务商。





