查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·武汉站新增14趟高铁1趟动车 ·豆皮大王老通城跨界经营卖白酒 ·广告 ·开奖公告 ·图文：光彩玖玖完成A轮增资扩股 华中5亿资本平台诞生 ·广告 ·图文：橡皮艇走俏户外用品展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 武汉站新增14趟高铁1趟动车 · 豆皮大王老通城跨界经营卖白酒 · 广告 · 开奖公告 · 图文：光彩玖玖完成A轮增资扩股 · 广告 · 图文：橡皮艇走俏户外用品展 8 经济 2016.9.10 星期六 豆皮大王老通城跨界经营卖白酒 武汉食品餐饮类老字号复兴动作频频 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲）以前招待外地朋友吃武汉特色美食，得尝尝老通城的豆皮，今后可以来一杯老通城酒了。昨日，这个87岁的武汉老字号首批白酒上市，老通城再次引起餐饮界关注。近年武汉老字号正在加速复兴，其中食品餐饮类品牌动作频频，发展势头引人瞩目。

昨日，武汉老通城酒业推出5款新型老通城白酒，还针对武汉人偏爱于香型口味的消费习惯，特别推出了符合武汉人口味的陈年浓香型系列白酒。为何豆皮大王卖白酒？老通城创始人嫡孙曾宪德介绍，老通城一直有酒水卖，但没打品牌。此次老通城酒问世，要做武汉本地人自己的酒，也代表老字号的延续和强势回归餐饮界。

坐落在汉口中山大道大智路口的老通城酒楼，有“豆皮大王”之称。2006年2月14日，老通城因武汉修建长江隧道而拆迁；2010年重新开张。2013年，湖北白云边集团成功收购“老通城”品牌。

新成立的老通城投资控股有限公司人士介绍，收购后几经探索，确立了老通城由单一餐饮业向酒业、餐饮、食品饮料、商业地产等四翼发展战略，重点从“老通城酒”突围。

老通城借助白酒回归，让人看到老字号顽强的生命力。目前，武汉市共有“老字号”企业57家，主要分布在餐饮、零售、食品、医药、服务等行业，但大多整体规模比较小。其中，一些餐饮食品类的老字号近几年跨界经营及扩大生产的步伐较快，走上复兴道路。

老字号蔡林记近几年再度复出，在户部巷等多个核心餐饮区开店，其方便面、芝麻酱、筒子面等产品也在进军超市。扬子江在食品类企业中逆势增长，连续三年销售额以30%的增幅上涨，月饼产品在超市卖场稳居销量榜首。主打酸梅汤的武汉老万成在解决了商标纠纷等问题后，正准备寻找投资伙伴进一步扩大产能，推进酸梅汤产品量产。

今年初，武汉市出台了振兴“老字号”的实施意见。根据规划，到2020年，武汉将规划一到两条“老字号”商业街区，形成15个年销售额过亿元的国内知名老字号品牌。可以预见，武汉老字号将迎来新的快速发展机遇。





