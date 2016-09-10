查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：翱翔荆楚 翼展蓝天 ·90户居民交了钱却装不了空调 ·图文：楚天公益律师团法律援助首进乡村 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：翱翔荆楚 翼展蓝天 · 90户居民交了钱却装不了空调 · 图文：楚天公益律师团法律援助首 7 法治 2016.9.10 星期六 图文：楚天公益律师团法律援助首进乡村 武汉偏远地区的贫困人员已全部纳入法援范畴 楚天都市报讯 图为：章华村接受了“法律援助受援点”牌匾



楚天都市报讯（记者余皓 通讯员贺玲 胡俊 王俐）昨日，本报联合武汉市司法局主办，由黄陂区司法局承办的“法律援助进乡村”活动，在黄陂区王家河街章华村村委会举行。来自本报楚天公益律师团的10余名公益律师在此摆摊，接受了近百名村民的咨询。这是本报楚天公益律师团成立3年多来，法律援助行动首次进乡村。

69岁村民章德庆拄着双拐赶到现场，接过司法人员递交的“法律援助爱心卡”，小心翼翼地把它挂在脖子上，激动地说：“爱心卡上有我的姓名、住址，也有黄陂区司法局法律援助电话，我需要法律援助时，打个电话就有工作人员上门。”老人说，他一家6口人，祖孙三代同堂，全靠4亩地生活。农村人也常遇到法律困惑，如外出务工受伤如何维权等。

村民张某说，他替同村包工头打工，现在工程完工，包工头却无故拒绝支付报酬，也不出具欠条，他不知道该怎么办。楚天公益律师团成员、湖北天泓律师事务所冯木律师耐心解答：可通过两种途径解决。一是搜集证据（如记工单、工友出具证人证言、报警记录等）向人民法院提起诉讼，要求对方支付劳动报酬，可申请法律援助；二是向劳动监察大队投诉。

村民胡某称，前不久，其父被出租车撞倒，头部受伤，肇事司机不愿赔钱怎么办？公益律师、湖北蔡正波律师事务所高树宏建议其父继续在医院治疗，保存好就医病例、费用发票及出院记录等材料，等出院病情稳定后再做司法鉴定，通过诉讼维权。

昨日，市区两级司法局先后到王家河街章华村、岗上熊村，为村民发放了数百份法律援助资料。另外给章华村发放了“法律援助受援点”牌匾，这也是武汉司法局首次给乡村授“法律援助受援点”牌匾。

武汉市司法局法律援助处处长陈汉君表示，为推进法律援助扶贫力度，该局开通了服务绿色通道，开展了法律援助进贫困乡村活动，并将武汉偏远地区的贫困人员全部纳入了法律援助范畴。





