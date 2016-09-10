查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：翱翔荆楚 翼展蓝天 ·90户居民交了钱却装不了空调 ·图文：楚天公益律师团法律援助首进乡村 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：翱翔荆楚 翼展蓝天 · 90户居民交了钱却装不了空调 · 图文：楚天公益律师团法律援助首 7 法治 2016.9.10 星期六 90户居民交了钱却装不了空调 涉事公司老板卷走200余万元货款 落网时悔称“躲得好累” 楚天都市报讯 楚天都市报记者叶文波 通讯员李立铭 罗维舟



过了春节就交了空调全款，一直拖到6月酷暑，却没人来装空调，武汉多个小区的居民遇到了这一烦心事。涉事公司人去楼空，老板刘某也跑了。警方初步统计，此案共涉及约90户居民200余万元货款。

8月29日，洪山警方在河南将刘某抓获，当时他住出租房、吃泡面，身上只剩30多元现金。昨日，楚天都市报记者来到洪山区梨园派出所，了解了该案详情。



交了钱迟迟没装空调



今年6月以来，洪山区梨园派出所陆续接到丽岛2046、水岸星城、百瑞景、保利华都等多个小区的居民报案。他们说，今年春节后，他们在位于洪山区融海杰座小区的一家销售空调的公司购买了家用空调等，几乎都付了全款，该公司却迟迟不上门安装。他们致电公司老板刘某，对方有时称“货没到”，有时则说“在外地出差”，一直到6月份，他们发现刘某的电话关机了，公司也人去楼空。

警方初步统计，此案共涉及约90户居民200多万元货款。



民警赴河南抓获涉事老板



案发后，洪山区公安分局梨园派出所联手刑侦大队成立专班。经查，嫌犯刘某系河南洛阳人，46岁，未婚。

8月25日，专班民警刘新等人赶赴洛阳。刘某并没回家，而是住在出租房，为此民警对涉事小区开展排查。8月29日，刘新守在小区唯一的出入通道。躲在出租房的刘某欲逃离，与刘新迎面而过。刘新用武汉话喊了刘某的名字，刘某下意识应答并回头。发现民警后，刘某却没有反抗，而是对民警说：“我躲得好累啊！”

民警来到其出租房，房里只有一张床，地上都是泡面盒，其身上仅剩30多元现金。刘某则称他离开时，还欠8名员工18万多元工资。



嫌犯称谈3个女友开支大



8月30日晚，刘某被押解回汉。“你不赌博、不吸毒，为啥不好好做生意？”民警问。刘某说他曾当过空调安装工，2013年租了门面开公司营业，主要从事某品牌空调销售。当时他手头只有10万元，还借了105万元高利贷。还款压力大加上冬季生意淡，资金方面常是拆东墙补西墙。此外自己虽未婚，但谈了3个女友，所以开支较大。

据洪山警方调查，刘某在河南老家也欠有债务，所以一直不敢回家。落网时，他还说过两天就是其父80岁大寿。

民警介绍，刘某落网后，仍有市民前来报案，估计受害人不止90户，希望受害人看到报道后及时到梨园派出所报案。目前，刘某因涉嫌构成诈骗已被依法刑拘。





