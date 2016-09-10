查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：翱翔荆楚 翼展蓝天 ·90户居民交了钱却装不了空调 ·图文：楚天公益律师团法律援助首进乡村 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：翱翔荆楚 翼展蓝天 · 90户居民交了钱却装不了空调 · 图文：楚天公益律师团法律援助首 7 法治 2016.9.10 星期六 图文：翱翔荆楚 翼展蓝天 国航湖北分公司喜添空客A320飞机 机队规模预计2020年达到15-18架 楚天都市报讯 9月7日，国航湖北分公司2016年引进的第二架新型空客A320飞机飞抵武汉天河国际机场，这是分公司步入2016年“十三五”规划的开局之年，加速推进机队规模扩编引进的第二架飞机。这架飞机机型是空客A320-214，注册号为B-1875。至此，分公司执管飞机达到9架，机队规模实现全空客A320机型。新飞机的引进将进一步提高国航在湖北市场的占有率，为分公司未来发展打下坚实的基础。

此架飞机座位布局为头等舱8座，经济舱150座。同其他空中客车A320系列飞机不同，新加入的空中客车A320-214飞机更加注重细节品质打造和旅客乘机体验,呈现出以下六大特色：

一是经济舱每个座位均配有耳机，极大满足了喜爱音乐的朋友需求，旅客在品尝空中美食的同时可以尽情享受音乐带来的非凡之旅，这种豪华配置在目前国内经济舱是十分少见的；二是对机上娱乐系统进行全面升级改造，松下品牌内置硬盘式预设系统实现增容，存储的数百部电影将给旅客带来更加梦幻的电影之旅，特别是在飞机着陆阶段，娱乐系统会自动播放登机音乐，让旅客服务感受倍显温馨；三是引入旅客航迹显示系统，通过同娱乐系统进行界面切换，旅客可以实时获知飞机当前的方位、飞行高度、速度及机舱外温度；四是机上前后舱厨房共设有7个烤箱，烤箱功能丰富，独具个性化，包含烘烤、干蒸、低压气蒸、保温等数十种功能，且可以按照中、低、高温，为餐食预设时间，旅客在旅途中可随时享受到最为新鲜、营养可口的餐食；五是座椅采用镶有国航吉祥云朵的软装布料制作而成，独特的座椅外形设计，将给旅客带来更加舒服惬意的乘坐体验；六是此架空中客车A320飞机在机翼处装配有“鲨鳍小翼”，在降低油耗，减少二氧化碳排放量同时，也能起到一定的降噪和减振作用，将极大地提高旅客乘机舒适度。

据悉，新飞机加盟国航湖北分公司后，将投入到“汉京城市快线”（武汉-北京）和武汉-深圳、武汉-广州等商旅航线，并优先投放武汉至清迈、素叻他尼和首尔等国际航线，以提高分公司国际航线运营品质。新飞机的列队，更为即将到来的中秋、国庆“双节”旅客运输客流高峰的到来提供运力保障。

自2009年6月25日首航以来，以“强化战略协同，服务湖北发展，追求高效运营，提升国航在中部地区的品牌影响力”发展定位为指导，国航湖北分公司积极践行国航战略，发挥华中支点保障职能，积极投身武汉中部航空枢纽建设，融入湖北经济发展和武汉国家中心城市建设。通过近几年发展，分公司逐步优化航线结构，持续增强市场竞争能力，在汉承运旅客已连续多年保持两位数增长。截止2015年底，分公司执管飞机累计安全飞行11.81万小时，承运进出港旅客731.04 万人，实现运输总周转量8.02亿吨公里。目前，分公司执飞武汉至北京、成都、重庆、广州、珠海、深圳、厦门、澳门、烟台、青岛、长春、沈阳、大庆、清迈、素叻他尼、首尔等航线，日航班量达到38班以上。

展望未来，“十三五”期间，国航湖北分公司将加大武汉基地建设，牢牢把握湖北跨越式发展契机，植根荆楚，连接世界。分公司也将迎来机队扩充增速期，预计2020年，分公司执管飞机将达到15至18架，通航点达到30个，以“国际带动国内”为战略重点，将打造以武汉为中心，辐射全国、畅达世界的多层次航线网络。尹洁 徐志祥 何翠伟





