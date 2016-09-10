查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ ·图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员冒雨施救 ·女子体检无恙 几天后突发肾结石 ·贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 ·轻轨早高峰停摆20分钟 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ · 图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员 · 女子体检无恙 几天后突发肾结石 · 贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 · 轻轨早高峰停摆20分钟 6 现场 2016.9.10 星期六 轻轨早高峰停摆20分钟 上班上学族直呼“伤不起” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 王永胜）昨日早高峰，不少市民反映，武汉轻轨列车因故障“停摆”近半个小时，他们无法乘车，无奈离开地铁站换乘其它交通工具。

“1号线不知怎么了，没法进站乘车，上班差点迟到了。”市民舒先生介绍，昨早6时30分左右，他到达徐州新村地铁站，准备搭乘轻轨，前往循礼门转乘地铁2号线去武昌。可正当他准备刷卡进站时，地铁工作人员提醒他，线路故障，暂不能乘车。他赶紧跑到公交站，等了近20分钟，公交仍没来。有些不甘心，他重新回到地铁站，发现还是进不了站。他最后与另一位乘客拼车，上班才没迟到。

无独有偶，市民刘女士也反映，昨早6时35分左右，她在二七路站等待10分钟，没等来轻轨列车。她单位一位同事的女儿搭乘轻轨上学，迟到了。

对此，武汉地铁运营有限公司官方微博发布消息称，昨早6时20分，轻轨宗关站道岔设备故障，工作人员赶赴现场修理。6时48分，道岔设备故障排除，列车开始逐步恢复正常运行。因此造成的不便，敬请乘客们谅解。





