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轻轨早高峰停摆20分钟
6
现场
2016.9.10 星期六
轻轨早高峰停摆20分钟
上班上学族直呼“伤不起”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 王永胜）昨日早高峰，不少市民反映，武汉轻轨列车因故障“停摆”近半个小时，他们无法乘车，无奈离开地铁站换乘其它交通工具。
“1号线不知怎么了，没法进站乘车，上班差点迟到了。”市民舒先生介绍，昨早6时30分左右，他到达徐州新村地铁站，准备搭乘轻轨，前往循礼门转乘地铁2号线去武昌。可正当他准备刷卡进站时，地铁工作人员提醒他，线路故障，暂不能乘车。他赶紧跑到公交站，等了近20分钟，公交仍没来。有些不甘心，他重新回到地铁站，发现还是进不了站。他最后与另一位乘客拼车，上班才没迟到。
无独有偶，市民刘女士也反映，昨早6时35分左右，她在二七路站等待10分钟，没等来轻轨列车。她单位一位同事的女儿搭乘轻轨上学，迟到了。
对此，武汉地铁运营有限公司官方微博发布消息称，昨早6时20分，轻轨宗关站道岔设备故障，工作人员赶赴现场修理。6时48分，道岔设备故障排除，列车开始逐步恢复正常运行。因此造成的不便，敬请乘客们谅解。