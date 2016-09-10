查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ ·图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员冒雨施救 ·女子体检无恙 几天后突发肾结石 ·贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 ·轻轨早高峰停摆20分钟 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ · 图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员 · 女子体检无恙 几天后突发肾结石 · 贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 · 轻轨早高峰停摆20分钟 6 现场 2016.9.10 星期六 贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 监控电脑也被偷走 店老板称损失约百万元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌 萧颢）昨日上午，武汉市东湖新技术开发区高新六路佛祖岭社区附近一家珠宝店准备开门营业时，发现店铺的卷闸门被撬，店内部分物品被盗，损失约一百万元。目前，东湖新技术开发区警方已介入调查此案。

事发店铺为金诚丽珠宝流芳分店。昨日中午，楚天都市报记者在现场看到，民警正在勘察，店门口拉有警戒线。记者看到，珠宝店最外面的玻璃门完好无损，里面的卷闸门有明显的被撬痕迹。在门外的墙壁转角处，并排装有两个摄像头，外面一个摄像头镜头向上，疑似被人动过手脚。

旁边一家足疗店工作人员介绍，他们是24小时营业，8日一整夜没有发现异常情况。上午听说出事后，才知道自家店的那个摄像头被人动过镜头向上。

佛祖岭社区B区居民陈女士说，她们每天晚上在旁边的小广场上跳舞到11点左右，没有发现异常情况，珠宝店可能是下半夜被偷盗。

珠宝店老板彭女士介绍，店子8日没有开门营业，昨日上午9时30分许，她第一个来开门，发现外面的玻璃门关着完好无损，而里面的卷闸门被撬起约30厘米。查看发现，店内被翻得乱七八糟，收银台、柜台、保险柜等有被撬过的痕迹，丢失物品主要是黄金、铂金、银制等饰品和半成品，以及客户存放的旧料等。按照目前的市场价格，损失约100万元。店铺内外共有4个摄像头，电脑主机被偷走，无法看到作案视频。彭女士透露，平时晚上都有人在店铺内守夜，但8日晚上守夜人有事就无人看守。





