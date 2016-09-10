查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ ·图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员冒雨施救 ·女子体检无恙 几天后突发肾结石 ·贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 ·轻轨早高峰停摆20分钟 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ · 图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员 · 女子体检无恙 几天后突发肾结石 · 贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 · 轻轨早高峰停摆20分钟 6 现场 2016.9.10 星期六 女子体检无恙 几天后突发肾结石 体检公司称结石误诊很常见 愿配合鉴定 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）昨日，市民牛女士反映，她母亲体检时被告知肾脏正常，12天后却因突发肾结石住院治疗，她质疑体检公司存在疏漏。体检公司表示结石误诊很常见。

牛女士介绍，8月23日，她陪母亲到慈铭体检光谷分院体检。经健康顾问推介，做了900多元的全面体检。8月底，牛女士收到体检报告。报告显示牛女士母亲的身体正常。

牛女士说，9月4日晚上，其母亲在家中突发剧烈疼痛，她将母亲送到一家知名医院求医，医生检查后表示其母亲发病是因左肾结石引起，规格为0.3×0.3厘米，需要住院治疗。

“慈铭体检的肾部B超显示我母亲肾脏正常，为什么其他医院检查出有结石？我怀疑慈铭体检的检查存在错误或疏漏。”牛女士表示。

牛女士向楚天都市报记者分别提供了慈铭体检报告和知名医院的诊断结果，以证明其所述。

昨日上午，记者在慈铭体检光谷分院见到其负责人李先生，李先生承认牛女士母亲的体检报告中未指出其有肾结石。他表示，任何医院的B超检查都存在结石误诊的可能性，且一些大医院对于0.3×0.3厘米规格以下的结石有不报的惯例。牛女士母亲的情况是体检医生没看到结石还是看到后没有指出，公司还不清楚。

李先生表示希望牛女士和家人能到公司进行沟通，他们愿为其免费进行肾脏和泌尿系统B超检查，查明原因，该公司也愿意配合牛女士找卫生管理部门进行医疗鉴定，根据鉴定结果承担相应责任，牛女士的母亲也可以通过法律手段主张自己的权利。





