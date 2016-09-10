查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ ·图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员冒雨施救 ·女子体检无恙 几天后突发肾结石 ·贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 ·轻轨早高峰停摆20分钟 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ · 图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员 · 女子体检无恙 几天后突发肾结石 · 贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 · 轻轨早高峰停摆20分钟 6 现场 2016.9.10 星期六 图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员冒雨施救 楚天都市报讯 图为：城管队员冒雨搬运鸡蛋 通讯员梅学文摄



楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员梅学文）昨日，一辆运输鸡蛋的货车行至新洲区新道公路时，不慎侧翻。巡查到现场的该区城管队员及时施救，并垫钱给司机治伤。

9日下午3时30分左右，新洲区城管执法督察大队大队长徐志红带领10多名执法队员在新洲新道公路上巡查，当巡查到新道公路与大广道观段入口处时，发现一辆红色的鄂J4K775货车侧翻在地，车上的鸡蛋、蛋盘散落一地。

“大家下车救援。”徐志红与队员一边帮助转运还未摔破的鸡蛋，一边将受伤司机送医院救治。得知司机闵某的钱包卡在车上拿不出来，徐志红迅速给他800元钱。经过医院检查，闵某的左腿骨折。

闵某介绍，他从武穴市开车到新洲收购鸡蛋，返回时下雨视线模糊，在转弯处快速打方向盘，导致车辆控制不住侧翻。为尽快恢复路面交通，协管员甘坤打电话叫自己的叔叔迅速开吊车赶往现场救援。20分钟后，吊车赶到现场，在城管队员的配合下，经过一个小时的努力，侧翻的货车被扶正，散落的鸡蛋及托盘全部得以转运，此时，城管队员早已浑身湿透。





