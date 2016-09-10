查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ ·图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员冒雨施救 ·女子体检无恙 几天后突发肾结石 ·贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 ·轻轨早高峰停摆20分钟 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ · 图文：运鸡蛋货车侧翻 城管队员 · 女子体检无恙 几天后突发肾结石 · 贼人撬开珠宝店卷闸门盗窃 · 轻轨早高峰停摆20分钟 6 现场 2016.9.10 星期六 宝马车撞了小孩欲逃逸？假的！ 系家庭纠纷无人受伤 警察劝说后女司机驾车离开 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 王永胜 通讯员唐时杰）“女司机开宝马肇事准备逃逸，估计是无证驾驶。”昨日，这样一则附有视频的微博，在网上引起广泛关注。楚天都市报记者多方采访获悉，事实并非如此，只是普通家庭纠纷，无人受伤。

昨日下午2时，记者在视频上看到，一辆银灰色宝马轿车停在路上，几次想要开走。两名中年女子挡在轿车车头位置，不让轿车离开。在轿车驾驶室一侧，还有3名男子和1名女子拉着轿车，朝驾驶员喊话。宝马车几次启动向前，车头的两名中年妇女被推着后退，看起来十分危险。

视频里，可以听到小男孩的哭声。有人在安抚男孩不要哭的同时，说挡在车头的女子是小男孩的外婆，因小男孩被撞了，才挡着宝马轿车，不让驶离。

昨日下午3时，微博发布一小时后，视频被点击了200多次。

下午3时30分，记者联系到发微博的谭先生。他介绍，他当时路过江岸区韦桑路，看到了视频里的一幕。他没看到车撞人，但围观居民都说是宝马女车主撞了小孩，比较生气，有些还自发上前挡车。拍完视频后，他因赶时间便离开了。

真相是这样的吗？江岸区二七警务站相关民警告诉记者，昨日下午1时22分，他们接警到现场调查得知，拦车的一名女子与车主是母女关系。因家庭纠纷，女车主非常激动，母亲害怕她开车会出事，就叫来几名亲戚上前拦车。当时围观群众较多，加之车主情绪不稳定，担心有人受伤，民警一边疏散群众，一边协调叫来消防，用千斤顶将轿车后轮顶起，以防车子往前开动。随后民警与消防一起，对女子进行劝说。近1个小时后，女子情绪慢慢稳定，在亲属陪同下，将车开走，现场秩序恢复正常。





